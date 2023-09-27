Россияне заинтересовались отечественными сериалами

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Рост интереса к отечественной киноиндустрии произошел из-за расширения ассортимента сериалов и повышения их качества, как считают эксперты.



В целом спрос на российские сериалы составляет 52% - среди них 34% смотрят как отечественные, так и зарубежные проекты, а исключительно отечественные — 18% опрошенных.

Такие данные получили аналитики социологического агентства «Вебер» после изучения результатов онлайн-социологии, посвященной отечественным сериалам. «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Опрос россиян проводился в августе, в нем приняли участие 4000 человек.

Как показывает исследование, наиболее востребован зарубежный кинематограф у молодежи, старшее поколение предпочитает сериалы отечественного производства. Интерес к турецким сериалам есть лишь у 16% респондентов – чаще всего это женщины и люди старше 50 лет.

Рейтинг любимых сериалов возглавили именно российские картины: «След», «Ментовские войны», «17 мгновений весны». А вот популярная американская «Игра престолов» оказалась лишь на четвертом месте в топе ответов.

Если смотреть по жанрам, то лидируют детективы. Их выбирают 43% опрошенных. На втором месте исторические сериалы — 33%, далее комедии — 27%, мелодрамы — 26%, военные — 23%, фэнтези — 22%, криминал — 20%.

По мнению опрошенных, лучше всего у отечественных кинематографистов получаются детективы, военные и исторические картины. А рейтинг худших возглавили ужасы, фэнтези и мистика.