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Россияне тратят в среднем около 400 рублей на обед на работе

20 мая 2024 11:38
136
Россияне тратят в среднем около 400 рублей на обед на работе

Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, сколько они тратят на рабочие обеды и как предпочитают питаться во время рабочего дня. Аналитики выяснили, что в среднем работающие россияне тратят на один обед около 438,5 рублей. В месяц при стандартном графике 5/2 у российских работников выходит в среднем около 9 208 рублей, потраченных на рабочие обеды.

Обедают на работе домашней едой 55% россиян, а остальные либо предпочитают покупать обеды (34%), либо едят то, что бесплатно предоставляет им их работодатель (5%). При этом значительная часть тех, кто покупает себе обеды, делает это в столовых или буфетах (14%), т.е. там, где обычно доступные цены и не нужно долго ждать. Еду в магазинах покупают 8%, заказывают доставку — 6%, ходят в рестораны, кафе на бизнес-ланчи или в фастфуд-рестораны — 7% опрошенных.

Опрос также показал, что 21% работающих россиян тратят на обед в среднем до 200 рублей, 42% — от 201 до 400 рублей. У 17% респондентов на обед уходит от 401 до 600 рублей. Больше 600 рублей на обед тратят не так много российских работников:  от 601 до 1000 рублей тратят 11% опрошенных, а более 1000 рублей — 7%.

Сколько в среднем работающие в разных сферах россияне тратят на обед в рабочие дни

 

 

Сфера деятельности

Средняя сумма, которую тратят на обед, руб.

Автомобильный бизнес

682,5

Онлайн-торговля

635,6

Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания

618,4

Консалтинг, профессиональные услуги

612,7

Банки, инвестиции

590,1

IT, интернет, телеком

562,7

Бухгалтерия, финансы

529,8

Искусство, сфера развлечений, масс-медиа

525

Фитнес, салоны красоты

520,7

Маркетинг, реклама и PR

513,4

 

Женщины чаще мужчин стараются экономить на обедах — четверть (25%) женщин и всего 18% мужчин отмечали, что тратят на обед до 200 рублей.

Меньше 200 рублей на рабочие обеды также тратят 41% работников образования и науки, 32% специалистов сельского хозяйства и агропромышленности, 28% работников производства и 27% представителей традиционной торговли. От 201 до 400 рублей чаще уходит на обеды у работников сферы строительства и недвижимости (49%).

От 1001 до 1500 рублей на обед чаще тратят работники консалтинга и оказывающие профессиональные услуги (15%), а также работники маркетинга, рекламы и PR (7%), IT и телекома (7%), сельского хозяйства и агропромышленности (7%).

От 1501 до 2000 рублей на обед тратят 10% работников онлайн-торговли, 6% специалистов бухгалтерии и финансов, 4% представителей сельского хозяйства и агропромышленности.

Больше 2000 рублей на обед готовы тратить 15% работников автомобильного бизнеса, 7% представителей сферы искусства, развлечений и масс-медиа, 6% специалистов консалтинга и столько же из индустрии туризма и гостеприимства, а также по 5% IT-специалистов и работников банкинга и инвестиций.

Теги: Опрос

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