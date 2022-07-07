Россияне стали реже верить в любовь с первого взгляда

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой
Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой
В Самарской области зафиксировали рекорд по холоду в июле
В Самарской области зафиксировали рекорд по холоду в июле
Во всех муниципалитетах Самарской области до конца года планируют открыть центры управления
Во всех муниципалитетах Самарской области до конца года планируют открыть центры управления
Самарская область получит федеральную поддержку для строительства трех котельных в Жигулевске
Самарская область получит федеральную поддержку для строительства трех котельных в Жигулевске
В 2022 году Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу региона привлечь более 770 млн рублей
В 2022 году Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу региона привлечь более 770 млн рублей
Участники Всероссийского форума «Управление 4.0» посетили «Т Плюс» в Самаре
Участники Всероссийского форума «Управление 4.0» посетили «Т Плюс» в Самаре
В Самарской области с начала года произошло 18 происшествий на воде, погибло 12 человек
В Самарской области с начала года произошло 18 происшествий на воде, погибло 12 человек
В Самаре продолжается ремонт улицы Физкультурной
В Самаре продолжается ремонт улицы Физкультурной
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.51
3.42
EUR 60.16
2.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Религиозные образы Самары»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне стали реже верить в любовь с первого взгляда

7 июля 2022 11:24
134
Россияне стали реже верить в любовь с первого взгляда

За минувшее десятилетие романтиков стало меньше, а скептиков — больше: россияне заметно реже верят в любовь с первого взгляда. Сегодня возможность возникновения сильных чувств в момент знакомства допускает только каждый второй, тогда как в 2012 году в любовь с первого взгляда верили 7 из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии Дня семьи, любви и верности приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (51%) верит в любовь с первого взгляда: «Это какая-то химия, противостоять невозможно». Испытывать подобные чувства доводилось 40%, тогда как у 11% пока нет такого опыта. 32% опрошенных к любви с первого взгляда относятся скептически: по их мнению, для по-настоящему глубоких чувств людям необходимо хорошо узнать друг друга.

В любовь с первого взгляда мужчины верят чаще, чем женщины (55% против 44%), а респонденты старше 45 лет — чаще россиян моложе 34 лет (56% против 47% соответственно).

По сравнению с 2012 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число тех, кто верит в любовь с первого взгляда, сократилось на четверть (70% десять лет назад против 51% сегодня).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 363
  • Время проведения: 23—26 июня 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 4 из 10 россиян
07 июля 2022, 10:06
На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 4 из 10 россиян
Число россиян, согласных на черную зарплату, за 3 месяца не изменилось. Общество
181
85,5% опрошенных россиян не устраивает собственный вес
05 июля 2022, 13:49
85,5% опрошенных россиян не устраивает собственный вес
Большинство пытается достичь изменений самостоятельно. Общество
419
Большинство работников Самарской области считают себя трудоголиками
05 июля 2022, 10:19
Большинство работников Самарской области считают себя трудоголиками
Если смотреть в разрезе профотраслей, то специалисты сферы продаж чаще других отмечают, что работают больше 8 часов в день. Общество
366
В центре внимания
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
7 июля 2022  12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
179
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
7 июля 2022  10:49
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
157
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
6 июля 2022  18:35
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
857
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
6 июля 2022  16:44
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
472
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
6 июля 2022  15:50
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
430
Весь список