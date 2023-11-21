россияне стали чаще интересоваться национальной кухней

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Россияне в 2023 году стали чаще интересоваться отечественными кулинарными традициями, а также кухнями народов Мексики, Ближнего Востока и Кавказа, реже — западноевропейской кухней. К такому выводу пришли аналитики фудтех-приложения GoldenEgg, проанализировав свыше 5 тыс. активных аккаунтов в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023-го. Совокупный спрос на техасско-мексиканскую, израильскую, грузинскую и северорусскую кухню вырос почти в два раза. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 21 ноября.

Результаты исследования активности в приложении за три осенних месяца 2023 года показали, что доля пользователей, сохранивших рестораны кавказской кухни, выросла в полтора раза год к году — с 42 до 63%.

Доля добавивших в «избранное» рестораны северорусской кухни или с наличием блюд северорусской кухни в меню увеличилась за этот период почти вдвое, с 13 до 24%. Доля сохранивших мексиканские рестораны выросла почти вдвое, с 11 до 19%, рестораны израильской кухни выросла с 11 до 15%.

При этом доля сохраненных карточек заведений итальянской кухни в 2023 году снизилась с 71 до 58%, французской — с 62 на 53%.

«Классика итальянской и французской кухонь для россиян стала привычной. Поэтому бренд-шефы стараются внести в нее разнообразие: где-то добавить азиатские акценты, где-то кавказские. Русская кухня становится не просто популярной, а модной — появляются концептуальные места, в которых известные нам блюда представлены с другого, принципиально нового ракурса», — сказал сооснователь фудтех-приложения GoldenEgg Фарид Абиев.

С одной стороны, наблюдается заинтересованность в небольших нишевых заведениях с нестандартной кухней, широким выбором пива и демократичными ценами. С другой — россияне готовы тратить больше на походы в концептуальные рестораны, в которых можно получить новый гастрономический опыт.

Набирают популярность заведения, созданные по подобию дачи — с уютными интерьерами, каминами, декором из зелени и акцентом на блюда, приготовленные на открытом огне, — их выбирают 39% пользователей. В то же время 24% россиян добавили в свои списки обязательных к посещению мест рестораны с «белыми скатертями» и средним чеком от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей на человека (без алкогольных напитков).

Согласно исследованию, с января по ноябрь 2023 года рестораны чаще посещали гости в возрасте от 25 до 34 лет, их доля — 42% от общего количества активных пользователей приложения. Категория от 35 до 44 лет составила 36%, от 45 до 54 лет — 14%, от 55 и выше — 8%.

Посетители от 24 до 34 лет подходят к выбору заведения тщательно — изучают сайт и соцсети, читают отзывы пользователей, обращают внимание на рейтинг. Анализ показал, что наиболее щепетильны в данном вопросе женщины: они составляют 70% активных пользователей, которые регулярно ищут дополнительную информацию о ресторанах, перед тем как забронировать стол, а после посещения оставляют обратную связь.

В ходе исследования также выяснилось, что россияне активно участвуют в формировании рейтингов, не скупясь на положительные баллы. Так, с сентября по ноябрь 2023 года 55% пользователей поставили заведениям «пять» по пятибалльной шкале, 28% оценили заведения на «четыре», 12% — на «три», а остальные 5% — «два» и «один». Оценивание проводится по трем основным критериям — кухня, сервис, атмосфера.