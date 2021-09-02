Россияне создали более 600 этнических видео для конкурса "Мы"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинка хотела продать дачу и лишилась 50 тысяч рублей
Тольяттинка хотела продать дачу и лишилась 50 тысяч рублей
В Тольятти вертолет Ми-8 сбросил 70 тонн воды на лесной пожар
В Тольятти вертолет Ми-8 сбросил 70 тонн воды на лесной пожар
Размер материнского капитала в 2022 составит более 503 тыс руб на первого ребенка
Размер материнского капитала в 2022 составит более 503 тыс. руб. на первого ребенка
Китайским семьям разрешили заводить третьего ребенка
Китайским семьям разрешили заводить третьего ребенка
Со 2 по 6 сентября проезд по улице Фрунзе в Самаре закроют
Со 2 по 6 сентября проезд по улице Фрунзе в Самаре закроют
Гроза в Самарской области: объявлен желтый уровень опасности
Гроза в Самарской области: объявлен желтый уровень опасности
Офисный образ работников Самарской области после выхода с «удаленки» изменился
Офисный образ работников Самарской области после выхода с «удаленки» изменился
До сих пор ученые точно не знают, сколько времени нужно человеку для полного восстановления после длительного периода регулярного недосыпания.
Ученые о последствиях хронического недосыпания
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне создали более 600 этнических видео для конкурса "Мы"

2 сентября 2021 10:20
37
Россияне создали более 600 этнических видео для конкурса "Мы"

В последний день лета официально завершился самый важный и самый продолжительный этап Всероссийского конкурса национальных видеороликов "МЫ" – прием заявок. В общей сложности представители 78 регионов нашей страны сняли 648 роликов. Также о народной культуре, традициях и обычаях на языке кинематографа поведали граждане Белоруссии, Украины и Луганской народной республики.

Максимальной активностью отметились жители Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, приславшие равное число замечательных работ, а именно, 55. Всего на две заявки меньше поступило из Ставропольского края. Подавляющее большинство – 481 – видео на национальную тему создали любители, для многих авторов участие в конкурсе стало творческим дебютом. 

Самой популярной стала номинация "Игровые/художественные ролики", где конкурсанты рассказывали о богатейшем культурном наследии различных этносов, делились народными легендами и удивительными историями своих героев. По результатам работы отборочной комиссии  будет  сформирован шорт-лист проекта, куда войдут наиболее успешные ролики. Список лучших будет опубликован 15 сентября и к работе приступят члены жюри. Одновременно с этим на информационных ресурсах конкурса "МЫ" начнется онлайн-голосование, где отметить понравившийся ролик смогут все желающие. 

Организаторами конкурса национальных видеороликов выступают Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Федеральное агентство по делам национальностей, Правительство Тюменской области. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 

 

Теги: В центре внимания видео Всероссийский конкурс национальности

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021, 10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
В этом году в конкурсе утверждено 14 номинаций. Общество
1181
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
29 августа 2021, 13:28
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
По итогам соревнования будут определены победители в индивидуальном зачете и сезон-победитель по итогам суммарного результата участников каждого сезона.  Общество
1089
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
19 июля 2021, 13:22
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
В этом году на конкурс «Лидеры России 2021» поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. Общество
969
В центре внимания
Россияне создали более 600 этнических видео для конкурса
2 сентября 2021  10:20
Россияне создали более 600 этнических видео для конкурса "Мы"
19
Со 2 по 6 сентября проезд по улице Фрунзе в Самаре закроют
2 сентября 2021  09:21
Со 2 по 6 сентября проезд по улице Фрунзе в Самаре закроют
117
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
1 сентября 2021  13:17
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
381
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
1 сентября 2021  13:09
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
397
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
1 сентября 2021  12:53
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
745
Весь список