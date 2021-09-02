Россияне создали более 600 этнических видео для конкурса "Мы"

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В последний день лета официально завершился самый важный и самый продолжительный этап Всероссийского конкурса национальных видеороликов "МЫ" – прием заявок. В общей сложности представители 78 регионов нашей страны сняли 648 роликов. Также о народной культуре, традициях и обычаях на языке кинематографа поведали граждане Белоруссии, Украины и Луганской народной республики.

Максимальной активностью отметились жители Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, приславшие равное число замечательных работ, а именно, 55. Всего на две заявки меньше поступило из Ставропольского края. Подавляющее большинство – 481 – видео на национальную тему создали любители, для многих авторов участие в конкурсе стало творческим дебютом.

Самой популярной стала номинация "Игровые/художественные ролики", где конкурсанты рассказывали о богатейшем культурном наследии различных этносов, делились народными легендами и удивительными историями своих героев. По результатам работы отборочной комиссии будет сформирован шорт-лист проекта, куда войдут наиболее успешные ролики. Список лучших будет опубликован 15 сентября и к работе приступят члены жюри. Одновременно с этим на информационных ресурсах конкурса "МЫ" начнется онлайн-голосование, где отметить понравившийся ролик смогут все желающие.

Организаторами конкурса национальных видеороликов выступают Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Федеральное агентство по делам национальностей, Правительство Тюменской области. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.