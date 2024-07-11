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Россияне считают, что для счастья необходим доход около 205 000 рублей

11 июля 2024 11:26
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Россияне считают, что для счастья необходим доход около 205 000 рублей

Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, сколько денег им нужно для счастья. Согласно результатам опроса, в среднем россияне хотели бы зарабатывать 205 791 рубль ежемесячно. В условиях дефицита кадров работодатели все чаще указывают высокие зарплатные предложения в своих вакансиях. Например, за 1 полугодие 2024 года средние зарплатные предложения, близкие к обозначенному доходу мечты, были отмечены у водителей-дальнобойщиков (189 831 рубль в месяц), брокеров (174 438 рублей в месяц) и других специалистов.

13% респондентов отметили, что для счастья им хватало бы ежемесячного дохода в интервале от 100 000 до 120 000 рублей — этот вариант чаще встречается среди людей в возрасте старше 65 лет (16%). Дохода в диапазоне 80 000–100 000 рублей хватило бы 12% россиян (среди которых 22% — респонденты старше 65 лет и 14% — респонденты 55-64 лет), еще такому же количеству опрошенных было бы достаточно зарабатывать от 120 000 до 150 000 рублей в месяц. 9% опрошенных отметили, что для счастья им необходимо более 500 000 рублей в месяц, чаще всего этот вариант ответа выбирали респонденты в более молодых возрастных группах 18–24 лет (12%) и 25–34 лет (11%). 4% респондентов ответили, что счастье для них никак не зависит от размера дохода. Чаще других об этом говорили опрошенные 18-24 (6%) и 65+ (7%) лет.

В среднем специалисты сфер IT и телекома, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции, строительства и недвижимости, онлайн-торговли имеют наиболее высокие пожелания относительно размера дохода. Так, IT-специалисты отвечали, что для счастья им было бы достаточно в среднем 245 955 рублей ежемесячно. Профессионалы индустрии фитнеса и салонов красоты указали, что для достатка им нужен доход в размере в среднем 242 547 рублей ежемесячно. Работникам юриспруденции для счастья было бы достаточно зарабатывать 230 617 рублей в месяц. В строительной сфере доход мечты равен ежемесячной сумме в 229 715 рублей, в онлайн-торговле — 228 986 рублей.

Помимо денег, россияне также выделили наиболее важные сферы своей жизни, которые значительно влияют на их ощущение счастья. На первом месте среди ответов респондентов — семья и близкие отношения (60%), на втором — здоровье (54%), третье место делят между собой комфортные условия жизни (24%), путешествия и новые впечатления (24%), а также безопасность и стабильность (24%). Каждому пятому опрошенному (20%) также важны любовь и романтические отношения, 17% россиян приносят счастье их хобби и увлечения, 14% — их домашние животные, для 12% важны работа и профессиональная самореализация.

Теги: Опрос

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