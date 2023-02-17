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Россияне рассказали, почему празднуют Масленицу

17 февраля 2023 11:24
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Россияне рассказали, почему празднуют Масленицу

Подавляющее большинство респондентов (91%) празднуют Масленицу. 39% из них отмечают праздник, потому что это многовековая традиция, и они хотят ее сохранить; 36% любят встречаться в масленичную неделю с близкими за столом с вкусной едой; а для 15% Масленица — это просто хороший повод поесть блины, выяснили СК «Росгосстрах» и сеть магазинов Cozy Home в ходе опроса.

Россияне рассказали, какие традиции соблюдают на Масленицу:

  • Едят блины — 82%

  • Ходят в гости или принимают гостей — 54%

  • Посещают народные гуляния — 37%

  • Принимают участие в традиционных играх и забавах — 13%

  • Стараются поехать на праздник на экскурсию в древнерусский город — 10%.

Кроме того, 44% россиян принимают участие в сжигании чучела. 87% из них наблюдают за этим процессом в специально отведенных местах — в парках или на площадях, а 10% сжигают чучело во дворе частного или многоквартирного дома.

Половина опрошенных (53%) пекут блины от двух до пяти раз за Масленицу, еще 31% — всего один раз, а 9% готовят блины каждый день. Самые любимые начинки у россиян — это сметана (58%), икра (46%), сгущенное молоко (43%) и варенье (34%).

60% россиян считают, что Масленица — это значимое культурное событие, еще 20% воспринимают ее как обычный праздник, а 19% — как языческий обряд.

Заканчивается масленичная неделя Прощеным воскресеньем. В этот день 79% россиян будут просить прощения у родных и близких.

Теги: Опрос

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