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Россияне рассказали о желанных новогодних подарках

20 декабря 2024 09:54
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Россияне рассказали о желанных новогодних подарках

Большинство опрошенных россиян хотели бы получить на Новый год деньги (32% ответов) и смартфоны (21% ответов). Это следует из результатов исследования аналитиков финтех-компании «ЮMoney», с которыми ознакомились «Известия» 20 декабря.

Кроме того, 11% мечтают о женихе или невесте, а 10% — о здоровье. По 4% мечтают о путешествиях, столько же хотят получить в подарок наушники, ювелирные украшения и парфюм, 2% — книги и пластинки, а 1% — фен.

В основном опрошенные готовят подарки для родителей (52%), детей (40%) и для второй половинки (45%). Многие также дарят что-то друзьям (31%), самим себе (28%) и своим домашним животным (15%). Только 9% планируют делать подарки коллегам, а 4% — соседям.

Эксперты также выяснили, что более половины респондентов (51%) пока не купили подарки на Новый год. Еще 33% находятся в процессе, а остальные 16% уже всё приобрели.

Среди самых популярных презентов, которые подготовили респонденты своим родным и близким, — деньги (32%), смартфоны (17%), парфюм (15%) и ювелирные украшения (14%). На книги, пластинки и другие подобные товары пришлось 8% ответов, еще 8% опрошенных будут дарить своим близким наушники, а 4% — путешествия.

Больше всего респондентов собираются потратить на подарки 5 тыс. рублей (25%) и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (27%). Еще 19% планируют выделить на это от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, 6% — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, 4% — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, по 2% — от 55 тыс. до 70 тыс. и от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, а 3% — больше 100 тыс. рублей. Кроме того, 7% опрошенных рассказали, что делают подарки своими руками, а остальные пока не знают, сколько потратят.

Теги: Опрос

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