Россияне рассказали о загородном доме мечты

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Среди опрошенных россиян каждый второй хотел бы купить загородный дом: 45% предпочли бы приобрести готовое жилье, а 43% рассматривают вариант недостроенного дома в зависимости от его состояния и цены. Об этом говорится в результатах исследования страховой компании «Росгосстрах» и ЦИАН, с которыми ознакомились «Известия» 14 мая.

Еще 10% респондентов выбрали бы незавершенный вариант при возможности закончить объект по своему проекту. Наиболее популярный вариант загородного жилья — двухэтажный, такой предпочли 57% ответивших на вопросы. Одноэтажные постройки интересны 29%, а треть выбрали бы кирпичный дом, примерно столько же (31%) — деревянный.

Вместе с тем 28% заинтересованы в жилье площадью 50–100 кв. м, каждый пятый выбирает дом метражом 100–150 кв. м, а каждый десятый — 400 кв. м. Большинство опрошенных (77%) планируют возвести дополнительные постройки к загородному дому и на участке, что требует значительного пространства. Кроме того, 39% планируют установить на участках теплицы; 24% — бани, а 9% — гаражи. Предпочтительная площадь участка в 29% случаев составляет 4–6 соток, а в каждом пятом случае — 7–9 соток.

При выборе района важными факторами становятся развитая инфраструктура: близость магазинов и торговых центров важна для 65% опрошенных, наличие леса неподалеку — для 50%, а доступ к общественному транспорту — для 47%. Кроме этого, каждый третий обращает внимание на удаленность от медучреждений. Также важны безопасность района (43%), удаленность от города (33%) и экологическая обстановка (24%).