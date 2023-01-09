Россияне рассказали о своих любимых видах зимнего досуга

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Сервис путешествий Туту выяснил, какой у россиян любимый вид досуга на новогодних каникулах. В опросе, прошедшем на сайте сервиса (https://www.tutu.ru/), приняли участие 1 452 человека.

В этом опросе победил ленивый сценарий новогодних праздников: 22% респондентов предпочитают просто лежать на диване и ничего не делать. Ещё 11% любят также проводить каникулы дома, но за просмотром фильмов или сериалов.

Разнообразить свой досуг прогулками по зимнему городу или лесу предпочитают 19% опрошенных. Ещё более активный вариант отдыха — например, катание на лыжах, коньках, санках — выбирают 18% респондентов. А 2% отдают предпочтение таким зимним забавам, как игра в снежки и лепка снеговиков.

Вкусная еда превыше всего до 14% опрошенных. Их любимый вид досуга на каникулах — есть мандарины, селёдку под шубой и прочую еду, которая ассоциируется с Новым годом.

Около 10% респондентов больше всего любят на новогодних каникулах ходить в гости к друзьям или родственникам. Ещё 4% выбирают культурную программу: кино, театры и музеи.

Результаты опроса «Ваше любимое занятие на новогодних каникулах?

22% — Просто лежать на диване и ничего не делать

19% — Много гулять по зимнему городу или в лесу

18% — Кататься на коньках/лыжах/санках и т. д.

14% — Есть мандарины, селёдку под шубой и прочую «новогоднюю» еду

11% — Смотреть фильмы или сериалы дома

10% — Ходить в гости к друзьям или родственникам

4% — Ходить в кино/театр/музеи и т. д.

2% — Играть в снежки / Лепить снеговиков