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Россияне планируют потратить в среднем около 8 000 рублей на подарок к предстоящим праздникам

14 февраля 2025 12:33
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россияне планируют потратить в среднем около 8 000 рублей на подарок к предстоящим праздникам

Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как они планируют свой бюджет на подарки близким к предстоящим праздникам — 23 февраля и 8 марта. Согласно опросу, суммарно больше половины опрошенных (54%) планируют свои траты на подарки близким перед предстоящими праздниками заранее. Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на один подарок, составляет 8 015 рублей.

Почти треть респондентов (30%) не планируют заранее бюджет на подарки и выделяют средства из имеющихся сбережений. Большая часть опрошенных все же задумываются о подарках заблаговременно: 24% начинают планировать траты за месяц до праздника, а 16% — за 2–3 недели, 14% — откладывают деньги на подарки за несколько месяцев.

Также россияне рассказали, на какие суммы рассчитывают при планировании подарков близким. Многие собираются оказать близким в эти дни небольшие знаки внимания — 36% опрошенных поделились, что их бюджет на один подарок составляет до 2 000 рублей.  Еще 28% респондентов готовы потратить на один подарок от 2 000 до 5 000 рублей, а 13% выделяют на эти цели от 5 001 до 10 000 рублей.

Однако есть и те, кто планирует более серьезные траты: 7% респондентов готовы дарить близким подарки стоимостью от 10 001 до 30 000 рублей, а 2% — более 30 000 рублей. Лишь по 1% респондентов закладывают в бюджет от 50 001 до 70 000 рублей или от 70 001 до 100 000 рублей. 

Теги: Опрос

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