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Россияне перед Новым годом стали больше времени проводить на работе

27 декабря 2022 10:30
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Россияне перед Новым годом стали больше времени проводить на работе

"Многие стремятся до Нового года закрыть все рабочие задачи, в результате среднее время, которое россияне проводят на работе, выросло на 75 минут", – приводит РИА Новости результаты исследования МТС.

Как уточняется, исследователи проанализировали обезличенные данные о миграциях жителей городов-миллионников, а также информацию о пользовательской активности в период с 21 ноября по 25 декабря 2022 года​​​.

При этом выяснилось, что в предпоследнюю неделю года жители мегаполисов стали активнее перемещаться по городу. Так, нагрузка на основные городские магистрали выросла в 3,5 раза.

Выросла и активность россиян в приложениях для каршеринга. В конце декабря количество пользователей, заходивших в приложения для краткосрочной аренды автомобиля, увеличилось в 2,7 раза. Такси в этот период заказывали на 3% чаще, чем в ноябре.

Кроме того, в 1,5 раза выросла посещаемость сайтов и приложений маркетплейсов. А число посетителей магазинов в период с 19 по 25 декабря увеличилось на 15% по сравнению с последней неделей ноября – меньше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Теги: Опрос

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