Россияне ожидают дискриминации женщин при найме из-за нового закона о декрете

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Каждый третий россиянин — 33% — опасается роста дискриминации женщин при найме из-за нового законопроекта о декрете. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Законопроект о декрете, внесенный в Госдуму в феврале 2025 года, предусматривает возможность выхода женщин в декретный отпуск на любом сроке беременности и направлен на своевременную диагностику состояния здоровья, снижение рисков возможных осложнений и выявление пациенток, которым требуется госпитализация.

По мнению 48% опрошенных, принятие законопроекта приведет к значительному увеличению нагрузки на бизнес и кадровое планирование. Еще 33% опрошенных обеспокоены повышением риска дискриминации женщин репродуктивного возраста и более жестким отбором при найме на работу. 19% полагают, что нововведение не окажет существенного влияния на деятельность работодателей.

«Внедрение раннего декретного отпуска сопряжено с рядом потенциальных рисков. Увеличение периода выплат пособий повысит нагрузку на бюджет, а дополнительные кадровые сложности могут привести к нехватке персонала, особенно в малом и среднем бизнесе. Поэтому важно учитывать эти факторы и разрабатывать меры поддержки как для работодателей, так и для сотрудников», — уверена директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

46% респондентов полностью поддержали данную инициативу, отметив ее значимость для охраны здоровья матери и ребенка. 31% опрошенных считают целесообразным введение определенных условий для раннего выхода в декрет. 23% уверены, что действующие нормы достаточно эффективны, кроме того, при раннем уходе женщины лишаются привычного материального обеспечения: сейчас декретные составляют около 40% от прежнего среднего заработка.

Среди ключевых факторов, которые следует учитывать при реализации данной инициативы, респонденты выделили медицинские показания (42%), условия труда и уровень профессионального стресса (36%), психологическое состояние женщины (17%). Личное желание сотрудницы отметили лишь 5% опрошенных.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.