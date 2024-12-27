россияне хотят в подарок на Новый год деньги, а получат парфюмерию и сувениры

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Как показало исследование маркетплейса Московской биржи Финуслуги, предпочтения россиян относительно новогодних подарков значительно расходятся с тем, что они сами планируют дарить. 21% россиян хотят получить на Новый год деньги. И только половина из них их получит: дарить деньги планирует только 12% опрошенных. В топ-3 самых желанных подарков также вошли абонемент на спортивные занятия (их хочет 16% россиян) и подарочный сертификат (15% россиян). Почти 12% россиян отметили, что хотят в подарок электронные гаджеты, 11% предпочли бы путешествие, 10% — парфюмерию и косметику. В числе менее популярных новогодних подарков — одежда и обувь (их выбрало 6% россиян) и сувениры (5%). На последнем месте — ювелирные изделия (4%).

Дарить россияне планируют парфюмерию и косметику (19%) и сувениры (18%). Еще 12% россиян преподнесут подарочный сертификат, 11% — электронные гаджеты, 10% — одежду или обувь. В топ наименее популярных вариантов подарка вошли наиболее дорогие из них: 8% россиян планируют подарить ювелирные изделия, 6% — бытовую технику, 2% — абонемент на спортивные занятия и лишь 1,8% — путешествия.

В целом результаты опроса свидетельствуют, что Новый год для подавляющего большинства россиян — значимый и долгожданный праздник. Дарить подарки к Новому году планирует 94% россиян, 2% не планируют, остальные еще не определились. Всего в 2023 году подарки на Новый год дарили 92% россиян, показали результаты исследования.

Большинство соотечественников планируют потратить в 2024 году на новогодние подарки менее 10 000 рублей. Каждый четвертый (21%) — до 5000 рублей, треть (33%) — от 5000 до 10 000 рублей, 19% — от 10 000 до 15 000 рублей, около 16% — от 15 000 до 30 000 рублей. Более 12% россиян готовы потратить на новогодние подарки более 30 000 рублей. Год назад 60% россиян при покупке новогодних подарков уложились в сумму до 10 000 рублей. И лишь 9% россиян в 2023 году потратили на подарки к Новому году свыше 30 тыс. рублей, показал опрос маркетплейса Финуслуги.

Новый год — это прежде всего семейный праздник: 52% россиян планируют дарить подарки близким родственникам, 17% — подготовили новогодние подарки своим любимым, 14% — своим друзьям. Порадовать себя новогодним подарком планируют лишь 9% россиян, показал опрос маркетплейса Московской биржи Финуслуги. Еще меньше опрошенных - 7% - намерены вручить новогодние подарки своим коллегам.

Опрос проводился в декабре 2024 года, выборка составляла 1600 человек по всей России.