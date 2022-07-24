Россиянам дали совет, как правильно общаться с мошенниками

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительница Нового Буяна ударила соседку косой
Жительница Нового Буяна ударила соседку косой
Крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки столкнулся со сложностями с поставками
Крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки столкнулся со сложностями с поставками
В Самаре на проспекте Металлургов грабитель ударил женщину и похитил у нее сумку
В Самаре на проспекте Металлургов грабитель ударил женщину и похитил у нее сумку
Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО по патриотическому воспитанию и молодёжной политике"
Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО по патриотическому воспитанию и молодёжной политике"
В Промышленном районе Самары иномарка сбила женщину
В Промышленном районе Самары иномарка сбила женщину
В Тольятти задержали саратовца, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков
В Тольятти задержали саратовца, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
Госдума разрабатывает закон, обязывающий банки возвращать деньги клиентам, если они перевели их мошенникам
Госдума разрабатывает закон, обязывающий банки возвращать деньги клиентам, если они перевели их мошенникам
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.39
0.91
EUR 57.76
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам дали совет, как правильно общаться с мошенниками

24 июля 2022 09:54
177
Россиянам дали совет, как правильно общаться с мошенниками

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала россиянам избегать многословности в диалоге с мошенниками. Об этом пишут РИА Новости.

Она рассказала, что мошенники реже и неохотнее атакуют собеседников, которые грубят и троллят, а также тех, кто отвечает односложно и категорично. Эксперт объяснила, что если быть нарочито асоциальным и не идти на контакт, то есть вероятность, что мошенники даже начнут вас избегать.

Тем, кто не готов грубить или издеваться, Дайнеко рекомендует прервать разговор и заблокировать абонента. Она также отметила, что необходимо соблюдать правила безопасности и не передавать данные банковских карт, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать программы из непроверенных источников.

Не менее важным, по мнению эксперта, является соблюдение дистанции и в социальном общении. Она призывает не делиться подробностями личной жизни с посторонними и не предоставлять дополнительную информацию о себе или близких без прямой необходимости, даже под видом соцопросов.

«Передавая свои персональные данные, нужно оценивать целесообразность их передачи/обработки организацией, а предавать только в том объеме, который необходим для оказания услуги, а после — отзывать такие разрешения», — объясняет Дайнеко.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинка хотела заработать и лишилась 120 тысяч рублей
22 июля 2022, 09:59
Тольяттинка хотела заработать и лишилась 120 тысяч рублей
Поняв, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию. Криминал
420
300 тыс. отдала мошенникам 83-летняя тольяттинка за "помощь" племяннице
21 июля 2022, 09:46
300 тыс. отдала мошенникам 83-летняя тольяттинка за "помощь" племяннице
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.  Криминал
529
Самарец из-за мошенника остался без 85 тыс.руб. свepлильнo-пpиcaдoчного cтaнка
19 июля 2022, 10:15
Самарец из-за мошенника остался без 85 тыс.руб. свepлильнo-пpиcaдoчного cтaнка
Он потерял 88 500 рублей. Криминал
634
В центре внимания
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
24 июля 2022  11:45
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
131
Фестиваль
24 июля 2022  11:20
Фестиваль "Ярмарка вкуса" в Самаре продолжает работу: ФОТО
178
На Мастрюковской поляне состоялся Фестиваль «iВолга поколений»
24 июля 2022  10:02
На Мастрюковской поляне состоялся Фестиваль «iВолга поколений»
176
В Самарской области на «iВолге» открылась выставка научно-технического творчества
23 июля 2022  13:07
В Самарской области на «iВолге» открылась выставка научно-технического творчества
619
Самарская делегация стала самой многочисленной на молодежном форуме ПФО «iВолга»
22 июля 2022  12:59
Самарская делегация стала самой многочисленной на молодежном форуме ПФО «iВолга»
592
Весь список