Роспотребнадзор: в Самаре работает горячая линия на тему «Туристические услуги и инфекционные угрозы за рубежом»

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В Самаре работает «горячая линия» на тему: «Туристические услуги и инфекционные угрозы за рубежом».

Она проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» до 17 июля 2021 года.

Интересующие вопросы можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефону: (846) 260-69-56; 966-56-24, специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону: (846) 337-73-93.

Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Фото: администрация Самары