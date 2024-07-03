Росгвардия напоминает жителям Самарской области о возможности сдать за вознаграждение незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы

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Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области напоминают жителям региона о возможности на возмездной основе сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Прием производится в соответствии с государственной программой «Обеспечение правопорядка в Самарской области» в рамках выделенного на эти цели финансирования.

Сдать незаконно хранящиеся предметы может любой гражданин независимо от места регистрации и проживания. Право на получение денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют граждане в возрасте старше 18 лет.

Денежное вознаграждение предусмотрено как за сданное служебное и боевое стрелковое, так и за гражданское оружие (которое не состояло на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии). Так, в частности, размер вознаграждения за огнестрельное охотничье оружие с нарезным стволом составляет 6 000 рублей, за гладкоствольное – 3 000, за оружие ограниченного поражения (травматические револьверы и пистолеты) – 4 000 рублей. С размерами денежного вознаграждения, установленного Правительством Самарской области, можно ознакомиться здесь.

Под добровольной сдачей понимается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. Лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.

По всем вопросам следует обращаться в подразделение ЛРР Росгвардии по месту жительства, либо по телефону 8 (846) 339-48-81. Кроме того, можно обратиться в ближайший отдел полиции или в ГУ МВД России по Самарской области по телефонам 8 (846) 278-22-22, 8 (846) 278-22-23, а также в ближайший отдел полиции.