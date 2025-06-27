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Росгвардейцы задержали подозреваемых в незаконном проникновении на охраняемый объект

27 июня 2025 11:59
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Росгвардейцы задержали подозреваемых в незаконном проникновении на охраняемый объект

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, осуществлявший охрану общественного порядка на территории Волжского района получил от дежурного информацию о происшествии на одном из охраняемых объектов. В торговой точке, расположенной в поселке Смышляевка, сработала сигнализация.

Патрульные незамедлительно прибыли на место происшествия. Обследовав здание магазина, росгвардейцы обнаружили следы взлома – преступники повредили окно и проникли внутрь. Однако, в помещениях никого не было. Опросив охранника расположенной по близости торговой точки, стражи правопорядка выяснили, что правонарушителей было двое. Мужчина описал их и указал направление, в котором они скрылись.

Сотрудники Росгвардии начали розыск злоумышленников. Спустя непродолжительное время на автозаправочной станции патрульные заметили молодых людей, внешность которых совпадала с описанием разыскиваемых, и задержали их. Жители Самары 2001 и 2004 годов рождения признались в том, что действительно проникли в помещение магазина и похитили оттуда денежные средства.

Росгвардейцы передали задержанных своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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