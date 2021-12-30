Росгвардейцы исполнили мечты детей из самарского социального приюта

Я нашел ошибку
Главные новости:
На содействие в организации собственного дела граждане могут рассчитывать и в будущем году.
Почти 400 жителей губернии оформили предпринимательскую деятельность в этом году благодаря господдержке 
Акция Партии «Единая Россия» проходит по всей стране, активисты партии и депутаты всех уровней поздравят более 30 тысяч фронтовиков.
Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил ветеранов с наступающим Новым годом
Планируется, что в 19 школах капитальный ремонт начнется и будет полностью завершен уже в 2022 году.
В Самарской области планируют капитально отремонтировать 31 школу за счет федеральных средств
Дорогие друзья, пусть Новый год и Рождество принесут в каждый дом крепкое здоровье, благополучие, радость и достаток, будут щедрыми на везение и удачу!
Поздравление Игоря Комарова с Новым годом и Рождеством
Смягчение ограничений.
Новое постановление губернатора Самарской области
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"
Встречать новый год на работе чаще приходится мужчинам
Встречать новый год на работе чаще приходится мужчинам
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.65
0.15
EUR 83.2
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Росгвардейцы исполнили мечты детей из самарского социального приюта

30 декабря 2021 10:34
192
Росгвардейцы исполнили мечты детей из самарского социального приюта

В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» воспитанники социального приюта «Ровесник» (Самара) получат в новогоднюю ночь долгожданные подарки от Деда Мороза специального назначения, помощниками которого стали военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области.

В начале декабря ребята написали Деду Морозу послания, которые украсили «Ёлку желаний» в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Уже пятнадцатый год подряд росгвардейцы снимают открытки с волшебного дерева и осуществляют мечты детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в социальных приютах, реабилитационных центрах и детских домах. Сотни заветных новогодних пожеланий детей, для которых очень важно поверить в чудо, исполнились за эти годы.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией лично приехать в гости к ребятам не получилось, поэтому подарки заранее были переданы воспитателям приюта. В новогоднюю ночь, по традиции, придет Дед Мороз, а утром под елкой каждый из воспитанников приюта найдет желанный подарок.

«Для того, чтобы мир стал немножко добрее, и проводится эта акция. Наши сотрудники и военнослужащие принимают участие в ней по зову сердца. Волею судьбы эти дети оказались в непростой жизненной ситуации, и они нуждаются в нашей заботе. Пусть у каждого ребенка в этот волшебный праздник будет сказочное настроение и все новогодние пожелания обязательно сбудутся», – сказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Координационный совет по вопросам частной охранной деятельности в Самарской области завершил свою работу в 2021 году
30 декабря 2021, 12:24
Координационный совет по вопросам частной охранной деятельности в Самарской области завершил свою работу в 2021 году
В мероприятии приняли участие сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы во главе с полковником полиции Евгением Нечаевым, а также руководители ЧОО... Общество
146
В Самарской области в самом разгаре праздничная акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения»
29 декабря 2021, 09:59
В Самарской области в самом разгаре праздничная акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения»
«Дед Мороз специального назначения» поздравил с Новым годом финалистку Всероссийского конкурса детской патриотической песни. Общество
341
Самарский ОМОН в 33-й раз отметил день образования отряда
28 декабря 2021, 10:16
Самарский ОМОН в 33-й раз отметил день образования отряда
В торжественных мероприятиях принял участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко. Общество
409
В центре внимания
в волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
30 декабря 2021  11:21
В волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
221
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2021  09:36
Что изменится в жизни россиян с 1 января
213
На сегодняшний день уже 1,7 млн жителей региона вакцинировались, коллективный иммунитет достиг 65%.
28 декабря 2021  23:51
В Самарской области на сегодняшний день один из самых высоких уровней коллективного иммунитета от COVID-19 по стране
1445
Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном приняли участие в открытии обновленных культурных пространств в поселениях Волжского района.
28 декабря 2021  20:52
Творческая экосистема: в двух поселениях Волжского района заработали обновленные дома культуры
745
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.
28 декабря 2021  17:17
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
617
Весь список