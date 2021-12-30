Росгвардейцы исполнили мечты детей из самарского социального приюта

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В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» воспитанники социального приюта «Ровесник» (Самара) получат в новогоднюю ночь долгожданные подарки от Деда Мороза специального назначения, помощниками которого стали военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области.



В начале декабря ребята написали Деду Морозу послания, которые украсили «Ёлку желаний» в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Уже пятнадцатый год подряд росгвардейцы снимают открытки с волшебного дерева и осуществляют мечты детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в социальных приютах, реабилитационных центрах и детских домах. Сотни заветных новогодних пожеланий детей, для которых очень важно поверить в чудо, исполнились за эти годы.



В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией лично приехать в гости к ребятам не получилось, поэтому подарки заранее были переданы воспитателям приюта. В новогоднюю ночь, по традиции, придет Дед Мороз, а утром под елкой каждый из воспитанников приюта найдет желанный подарок.



«Для того, чтобы мир стал немножко добрее, и проводится эта акция. Наши сотрудники и военнослужащие принимают участие в ней по зову сердца. Волею судьбы эти дети оказались в непростой жизненной ситуации, и они нуждаются в нашей заботе. Пусть у каждого ребенка в этот волшебный праздник будет сказочное настроение и все новогодние пожелания обязательно сбудутся», – сказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.