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Росгвардеец из Самары стал победителем «Диктанта Победы»

13 ноября 2023 12:12
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Росгвардеец из Самары стал победителем «Диктанта Победы»

Уже пять лет подряд в преддверие празднования Дня Победы в стране проводится Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Идея проекта в том, чтобы объединить граждан России и сохранить историческую память о подвигах защитников Отечества.
Самарские росгвардейцы традиционно принимают в акции активное участие. Всего в этом году свои знания проверили порядка 80 сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области.

Одним из победителей «Диктанта Победы-2023» стал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Артем Зотов. Сержант полиции смог набрать наибольшее количество баллов за минимальное время среди личного состава, участвовавшего в акции.

С победой Артема Зотова поздравил врио начальника территориального управления Росгвардии Евгений Нечаев. Полковник полиции вручил победителю почетную грамоту подписанную сопредседателями проекта Андреем Турчаком, Сергеем Нарышкиным и Директором Росгвардии Виктором Золотовым, а также книги посвященные истории Великой Отечественной войны.

- Рад, что наш сотрудник показал высокие результаты и стал победителем такого масштабного проекта как «Диктант Победы». Это показывает, что росгвардейцы - это люди, которые знают и ценят историю нашей Родины. С большим удовольствием вручаю заслуженную награду нашему победителю, - отметил, вручая призы, полковник полиции Евгений Нечаев.

Теги: Росгвардия

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