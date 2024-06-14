Росгвардеец из Самары отмечен специальным призом ведомственного всероссийского конкурса «Солдаты антитеррора-2024»

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В Хабаровске завершился финальный этап ведомственного конкурса самодеятельного художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора». В течение трех дней на гала-концерте, который прошел в краевом дворце дружбы «Русь» выступили более ста участников со всей России.

Среди них был и представитель самарской земли – сотрудник Управления Росгвардии по Самарской области лейтенант полиции Бахадыр Акберов. Исполненная самарским росгвардейцем песня «Донская лирическая» не оставила никого равнодушным в зрительном зале – как жителей Хабаровского края, так и членов жюри. По итогам выступления Бахадыр Акберов был отмечен специальным призом «За сохранение народных традиций».

- Рад, что мне удалось не только попасть на финальный этап конкурса, но и суметь удивить членов жюри, тем самым прославив родную самарскую землю. А то, что смог получить специальный приз «За сохранение народных традиций» - приятно вдвойне, - поделился эмоциями участник конкурса.