Родной брат не пускал тольяттинца в его квартиру

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В г. Тольятти судебные приставы Автозаводского района №1 обеспечили вселение 56-летнего мужчины в квартиру, в которую его не впускал родной брат.

Мужчина попытался реализовать свое право на проживание в спорной трехкомнатной квартире, в которой он был уже давно зарегистрирован. Несколько месяцев вместе с супругой он пытался самостоятельно договориться с братом, но в ответ получал сначала грубые отказы, а потом и вовсе дело дошло до драки. За восстановлением своих прав мужчина обратился в суд.

В отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти на исполнение поступил исполнительный документ о вселении. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель выехал по месту нахождения должника и вручил ему требование о вселении с указанием срока исполнения решения суда. Сотрудник Службы поговорил с должником и объяснил, что упрямство в данной ситуации только усугубит его положение.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина в присутствии сотрудников Службы передал комплект ключей родному брату.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.