Родители стесняются рассказывать детям о собственном опыте травли в школе

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Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование, чтобы выяснить, как родители переживали опыт травли в своем детстве.

Каждый пятый опрошенный родитель сам сталкивался с травлей в школе (19%). Однако, четверть (25%) респондентов стеснялись рассказать о случившемся своим родителям или учителям. 22% – не считали это важным, поэтому не поднимали тему травли со взрослыми, а 21% пытались справиться самостоятельно из-за страха, что взрослые только усугубят ситуацию. Лишь 13% опрошенных обсуждали эту тему со взрослыми.

Среди тех, кто сам становился жертвой травли – 44% опрошенных признались, что открыто делятся своим опытом с детьми, считая важным обсуждать эту проблему. 8% рассказали об этом опыте, потому что ребенок сам интересовался темой. 16% не поднимают эту тему с детьми. 31% до сих пор стесняются говорить о пережитом, считая, что это снизит их авторитетность перед ребенком.

7% участников опроса признались, что в школе сами были инициаторами травли. Однако не все из них готовы открыто говорить об этом: половина респондентов (50%) до сих пор испытывают стыд за свое поведение, 19% не испытывают стыда за прошлое, но и не считают нужным рассказывать о пережитом опыте. 30% считают важным обсуждать это с детьми и объяснять, почему буллинг – это плохо.

“Важно не только вовремя поддержать ребенка, если он сталкивается с буллингом, но и говорить о личном опыте. Это помогает детям понять, что взрослые тоже проходили через подобные ситуации и смогли справиться. Открытый разговор о трудностях прошлого может стать сильным инструментом для формирования доверия в семье и уверенности у ребенка. Если ваш ребенок оказался в роли зачинщика буллинга, ваш собственный опыт в роли жертвы может помочь ему осознать, какие чувства испытывает тот, кого обижают. Если рассказывать о собственном опыте все же не хочется, но поддержать ребенка – надо, всегда можно обратиться к бесплатным специалистам, например – «Помощь рядом», «Дети онлайн» и «1221». А на портале «Школа без буллинга» собрана информация по буллингу как для детей, так и для их родителей” - комментирует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети».