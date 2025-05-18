Родители из Самары рассказали, где их дети проведут летние каникулы

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей школьного возраста из города.

В Самаре каждый третий родитель (34%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 25% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 13% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 9%, 7% собираются устроить детям путешествия по России, и лишь 4% — за границу.



Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.



Еще 5% родителей отправят детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал другой формат отдыха: санатории, турпоходы, визиты к родственникам и проч. 6% пока не решили, где их ребенок проведет лето.



Время проведения: 5—14 мая 2025 года