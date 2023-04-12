РКЦ «Прогресс» обеспечивает укрепление обороноспособности страны: Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного завода с Днем космонавтики

174

В День космонавтики, 12 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в торжественном заседании научно-технического совета АО «РКЦ «Прогресс», во время которого руководство, сотрудники и ветераны предприятия обсудили производственные планы на ближайшие годы.

В начале встречи глава региона поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов предприятия, отметив, что именно на РКЦ «Прогресс» начался путь в космическую эру.

«С самых первых дней предприятию была доверена важнейшая задача – обеспечить безопасность нашей страны, и завод блестяще справился с этой задачей, в кратчайшие сроки наладив выпуск межконтинентальных баллистических ракет. Здесь были изготовлены первые две ступени для гагаринской ракеты. И с тех пор ни один запуск отечественного пилотируемого космического корабля не обходится без ракет-носителей самарского производства», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

За свою историю ракетно-космический центр прошел славный путь достижений и открытий. Предприятие участвовало практически во всех крупнейших программах освоения космоса, включая «лунную», создание многоразовой космической системы «Энергия-Буран», было участником международной миссии «Союз-Аполлон».

Руководитель области подчеркнул: важно, чтобы историей предприятия гордились все новые поколения жителей региона. «Очень надеюсь, что эти славные традиции мы будем хранить и преумножать. И новые поколения мальчишек и девчонок, окрыленные вашими достижениями, влюбленные в космос, будут приходить на смену нашим ветеранам», – убежден губернатор.

Сегодня РКЦ «Прогресс» – это крупнейшее предприятие страны, решающее задачи стратегической важности, обладающее многотысячным высокопрофессиональным, ответственным коллективом. Осваивая и исследуя новое, разрабатывая и внедряя в производство высокотехнологичные решения, ракетно-космический центр не отступает от своих крепких трудовых традиций. «В этом и заключается его успех, – подчеркнул Дмитрий Азаров, отметив, что предприятие удерживает лидерские позиции, несмотря на беспрецедентные санкции стран коллективного Запада. – Можно смело говорить о том, что предприятие адаптировалось к новым условиям, сохранив при этом уникальные компетенции, и приступило к решению новых задач».

РКЦ «Прогресс» по объемам отгрузки товаров, работ и услуг по итогам прошлого года значительно превысил показатели 2021 года: темп роста составил 176%. Предприятием было обеспечено 19 пусковых кампаний. «Это очень серьезный шаг вперед и вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», – отметил губернатор.

Генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов отметил, что предприятие активно развивается, несмотря на все вызовы, с которыми пришлось столкнуться. В настоящее время идет работа по совершенствованию производственной базы ракетно-космического центра, внедряются современные высокопроизводительные обрабатывающие центры, ведется работа по организации производства комплектующих для ракетно-космической техники с использованием аддитивных технологий.

Помимо прочего, реализуется проект по созданию первого летного образца ракеты-носителя «Союз 5», ведется работа над техническим проектом абсолютно новой ракеты «Амур СПГ» на сжиженном природном газе с многоразовой ступенью.

«Вторым направлением нашей работы являются космические аппараты, – отметил Дмитрий Баранов. – Аппараты, которые запущены были в последние годы, успешно работают по целевым задачам. У нас помимо действующих контрактов, которые мы с вами должны закончить в этом и следующем году, на подходе еще несколько заказов. Помимо этого, мы работаем по ряду коммерческих программ. Предприятие живет, развивается, несмотря на все существующие сегодня преграды».

«Сегодня перед всеми нами стоит важнейшая задача, от которой зависит дальнейшая судьба Родины. И мы, каждый на своем месте, должны проявлять ответственность, активность, профессионализм, чтобы помочь отстоять свою независимость, свой суверенитет. Каждый на своем месте сегодня защищает Родину, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Очень многое зависит сегодня от нас, от нашего единства, от нашего упорства и воли к Победе. Спасибо, что осознаете это, прикладываете все усилия, чтобы достичь нашей главной цели. Вашему труду, таланту и вдохновению наш областной центр обязан званием космической столицы России».

Отдельно глава региона поблагодарил коллектив предприятия за поддержку военнослужащих, которые находятся на передовой, а также за заботу об их семьях.

Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды. Работники были удостоены почетными знаками Трудовой Славы, почетными званиями «Заслуженный работник промышленности Самарской области» и «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области», а также грамотами и благодарностями руководителя области.

Ветеранов и сотрудников РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики поздравил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В своем обращении он отметил: «Сотрудники предприятия сегодня интенсивно развивают отрасль силами отечественной индустрии. Впереди – масштабные задачи. Убежден, что они будут успешно решены».

Благодарность полпреда Президента коллективу РЦК «Прогресс» за большой вклад в развитие ракетно-космической отрасли, высокий профессионализм и преданность делу на торжественном собрании завода вручил главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.

«Даже в праздничные дни жизнь не замирает. Перед нами стоит много задач, которые важны для всей страны, для всего народа. Я уверен, что благодаря вашему профессионализму, ответственности, самоотверженности мы со всеми задачами справимся, победим по всем фронтам. Враг будет разбит, Победа будет за нами», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: Юлия Рубцова