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"РКС-Самара" наградили надёжных абонентов - юридических лиц

16 февраля 2024 11:54
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"РКС-Самара" наградили надёжных абонентов - юридических лиц

В «РКС-Самара» наградили надёжных абонентов-юридических лиц: представителей бюджетных и коммерческих организаций, исполнителей коммунальных услуг, индивидуальных предпринимателей. Их выбрали случайным образом среди 186 абонентов, которые участвовали в новогодней поощрительной акции в номинации «Уровень доверия - 100%». Эти компании к началу 2024 года не имели долгов, выполнили условия договора с ресурсной компанией, вовремя передавали показания приборов учёта.

Победители:

1. ТСЖ «Молодёжный 1»

2. ИП Нашатыркин Владислав Владимирович

3. ООО «АЗС Регион Поволжье»

4. Демычева Т.А.

5. ООО «Альфа»

6. ТСН «Радужный Элит»

7. Ратцев Р.А.

9. МБУ ДО «ЦДО "Компас"»

А ЦДО «Компас» получил ещё один специальный приз в дополнительной номинации «Коммунальный новичок» - это молодая компания, которая заключила договор с «РКС-Самара» в 2023 году и выполнила все условия. За хороший старт - приятный бонус. 

Награждение прошло на Городской водопроводной станции - первом и старейшем объекте водоснабжения в Самаре, который до сих пор действует, забирает воду со дна Волги, очищает и направляет её в центральную часть города. Подарки гостям вручал главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков: «Для нас важно, что вы ответственно относитесь к своим обязанностям и перед ресурсной компанией, и перед населением. Те, кто работает добросовестно, знают, как тяжело всё достаётся. Особенно, что касается денежных отношений. Мы желаем вам и дальше быть успешными и продуктивными». 

После награждения для гостей провели экскурсию по Музею истории самарского водопровода, рассказали о том, как в Самаре появился водопровод, а затем и канализация, показали интересные экспонаты. Директор по сбытовой деятельности «РКС-Самара» Елена Боева отметила: «Многое меняется, развиваются технологии, формат взаимодействия. А вода была, есть и будет для людей самой большой ценностью, с которой мы работаем и которую уважаем».

Теги: РКС-Самара

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