Ректору СамГМУ присвоено звание члена-корреспондента РАН

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Ректору Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), заслуженному деятелю науки РФ Александру Колсанову присвоено звание члена-корреспондента Российской академии наук (РАН). Выборы новых членов состоялись на общем собрании РАН.

Александр Колсанов - доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии СамГМУ. С 2019 года занимает пост ректора СамГМУ. Известный ученый в области топографической анатомии, крупный организатор медицинской науки. Под руководством Александр Колсанова сформировано новое научное направление – цифровая анатомия с трехмерным моделированием анатомических объектов, предполагающее персонифицированный подход к изучению топологии органов и тканей живого человека с использованием множественных слоев данных, реализованное с применением современных информационно-вычислительных технологий.

Александром Колсановым впервые описаны многие закономерности морфогенеза внутренних органов, сосудов и нервов, определены их структурно-функциональные характеристики, возрастные, гендерные и локальные особенности, что имеет важное клиническое значение.

Александром Колсановым опубликованы 883 научных труда, из них 62 учебно-методических работы, 248 патентов на изобретение, полезную модель и программ для ЭВМ. Под руководством Александра Колсанова защищены 5 докторских и 21 кандидатская диссертация, в настоящее время выполняется еще 7 диссертационных исследований.

Под руководством ректора СамГМУ разработаны и внедрены в клиническую практику и медицинское образование различные инновационные проекты. В их числе - 3D-анатомический стол «Пирогов» для изучения анатомии, первая российская система хирургической навигации AUTOPLAN, индивидуальные эндопротезы из титана и керамики, импортозамещающие индивидуальные эндопротезы с неинвазивным раздвижным механизмом, система обработки, анализа и хранения медицинских изображений с технологией трехмерного анатомического моделирования.

«Сегодня на общем собрании Российской академии наук прошли выборы новых членов. Волнительная процедура. Помню, когда обсуждали мою кандидатуру, эмоции переполняли. А сегодня – волновался за своих коллег, которых давно и хорошо знаю, с многими из которых плотно работаю. Но, к счастью, все прошло гладко, ведь перед выборами на общем собрании РАН все кандидатуры проходят обсуждение в профильных отделениях. Наше медицинское отделение РАН внимательнейшим образом рассмотрело всех претендентов. И вот сегодня прошло общее голосование. В числе прочих звание члена-корреспондента РАН присвоено моему ученику Александру Владимировичу Колсанову. От души поздравляю, коллеги! Ваше избрание – свидетельство той большой научной работы, которую вы ведете во благо здоровья всех россиян!», - прокомментировал председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, почетный ректор СамГМУ Геннадий Котельников.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ