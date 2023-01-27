Региональный Минздрав обязали выдать мужчине жизненно необходимое лекарство

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Под контролем судебных приставов Самарской области нуждающийся в лечении мужчина с ограниченными возможностями здоровья получил лекарство «Эврисди». Мужчина страдает спинальной мышечной атрофией. Препарат ему жизненно необходим.

Решением суда региональное Министерство здравоохранения обязано было обеспечить жителя г. Самары препаратом «Эврисди» для лечения спинальной мышечной атрофии. В указанные судом сроки лекарство мужчине предоставлено не было.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав Межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств и розыску ГУФССП России по Самарской области уведомил об этом руководство Министерства и разъяснил должностному лицу, что в случае неисполнения решения суда могут быть применены меры принудительного характера и должностным лицам может грозить уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Также за неисполнение решение суда в установленные сроки должник был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

После принятых сотрудником Службы мер лекарственный препарат пациенту предоставлен.