Региональное управление Росгвардии подвело итоги работы в 2024 году в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель в Волжском районе хотел купить детали для грузовичка, а нарвался на мошенников
Водитель в Волжском районе хотел купить детали для грузовичка, а нарвался на мошенников
Михаил и София — второй год подряд самые популярные имена в России
Михаил и София — второй год подряд самые популярные имена в России
В Самарской области самые популярные услуги доступны для населения в электронном виде
В Самарской области самые популярные услуги доступны для населения в электронном виде
Более половины россиян используют почту для управления играми
Более половины россиян используют почту для управления играми
Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на грантовый конкурс
Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на грантовый конкурс
Спектакль Самарского театра драмы вошёл в лонг-лист Золотой Маски
Спектакль Самарского театра драмы вошёл в лонг-лист Золотой Маски
50% учеников в Самаре переживают из-за выхода с новогодних праздников
50% учеников в Самаре переживают из-за выхода с новогодних праздников
В Исаклинском районе горел жилой дом на площади 60 кв. метров
В Исаклинском районе горел жилой дом на площади 60 кв. метров
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.28
-1.65
EUR 103.24
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Региональное управление Росгвардии подвело итоги работы в 2024 году в Самаре

23 января 2025 09:29
145
Региональное управление Росгвардии подвело итоги работы в 2024 году в Самаре

В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2024 год. Совещание проходило под руководством начальника управления полковника полиции Евгения Панкова. В нём приняли участие представители взаимодействующих структур, руководители подразделений, входящих в состав управления, а также ветераны войск правопорядка.

Открывая совещание, полковник полиции Евгений Панков отметил, что со всеми поставленными задачами управление в целом справилось. Самарские росгвардейцы активно укрепляли материально-техническую базу, совершенствовали служебные навыки и боевую выучку.  По итогам работы за  2024 год Управление Росгвардии по Самарской области вошло в пятерку лучших среди аналогичных структур Приволжского округа.

На совещании руководитель ведомства вручил государственные и ведомственные награды росгвардейцам, отличившимся при несении службы, а также благодарности Губернатора Самарской области. Кроме того, состоялось торжественное вручение погон офицерам, которым были присвоены очередные воинские и специальные звания.

В завершение начальник управления Евгений Панков поблагодарил представителей самарских средств массовой информации за содействие в освещении деятельности Росгвардии и формировании положительного имиджа ведомства. Приглашенным руководителям федеральных и региональных СМИ были вручены благодарности и памятные подарки.

 

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудникам Росгвардии в Самаре вручили ключи от 20 новых служебных автомобилей «Москвич»
21 января 2025, 09:36
Сотрудникам Росгвардии в Самаре вручили ключи от 20 новых служебных автомобилей «Москвич»
В мероприятии принял участие начальник тероргана ведомства полковник полиции Евгений Панков. Общество
399
В Самарской области росгвардейцы потушили загоревшийся грузовик
10 января 2025, 09:36
В Самарской области росгвардейцы потушили загоревшийся грузовик
Благодаря решительным действиям правоохранителей удалось избежать серьезных последствий. Происшествия
849
У самарских росгвардейцев стартовал зимний период подготовки
09 января 2025, 13:28
У самарских росгвардейцев стартовал зимний период подготовки
Зимний период подготовки завершится контрольной проверкой всего личного состава. Общество
676
В центре внимания
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
654
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
520
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
653
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
1385
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
520
Весь список