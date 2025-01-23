Региональное управление Росгвардии подвело итоги работы в 2024 году в Самаре

145

В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2024 год. Совещание проходило под руководством начальника управления полковника полиции Евгения Панкова. В нём приняли участие представители взаимодействующих структур, руководители подразделений, входящих в состав управления, а также ветераны войск правопорядка.

Открывая совещание, полковник полиции Евгений Панков отметил, что со всеми поставленными задачами управление в целом справилось. Самарские росгвардейцы активно укрепляли материально-техническую базу, совершенствовали служебные навыки и боевую выучку. По итогам работы за 2024 год Управление Росгвардии по Самарской области вошло в пятерку лучших среди аналогичных структур Приволжского округа.

На совещании руководитель ведомства вручил государственные и ведомственные награды росгвардейцам, отличившимся при несении службы, а также благодарности Губернатора Самарской области. Кроме того, состоялось торжественное вручение погон офицерам, которым были присвоены очередные воинские и специальные звания.

В завершение начальник управления Евгений Панков поблагодарил представителей самарских средств массовой информации за содействие в освещении деятельности Росгвардии и формировании положительного имиджа ведомства. Приглашенным руководителям федеральных и региональных СМИ были вручены благодарности и памятные подарки.