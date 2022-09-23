Региональная Госавтоинспекция провела профилактический рейд «Пешеходный переход»

139

Сотрудники ГИБДД по всей области проводят рейды и привлекают к ответственности преступающих закон участников дорожного движения.

К сожалению, игнорирование Правил дорожного движения, невнимательность и спешка становятся нормой поведения для многих участников дорожного движения и, как следствие, причинами дорожно – транспортных происшествий.

Профилактика ДТП с участием пешеходов находится на особом контроле Госавтоинспекции и проводится регулярно.

Чтобы напомнить участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов, по всей области проходят целенаправленные рейды с привлечением максимального количества экипажей дорожно-патрульных служб.

Очередной профилактический рейд прошел сегодня в областной столице. Личное участие в нем принял руководитель региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов.

«С наступлением осени возрастает число наездов на пешеходов. Госавтоинспекция региона убедительно просит пеших участников движения, прежде чем вступать на переход, следует убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Это элементарная норма безопасности! Осенью пешеходы должны быть еще более осторожны! Желательно носить одежду светлых тонов, чтобы не сливаться с темным полотном дороги, и конечно же использовать на одежде световозвращающие элементы» - отметил Юрий Некрасов.

Сотрудники Госавтоинспекции во время проведения рейда напоминали как водителям, так и пешим участникам о соблюдении норм дорожной безопасности, при этом используя сигнальные громкоговорящие устройства патрульных автомобилей.

Руководитель областной ГИБДД Юрий Некрасов также провел инструктаж с инспекторами ДПС. Водители, нарушившие ПДД и не предоставившие преимущества в движении пешеходам, были привлечены к административной ответственности согласно ст. 12.18 КоАП РФ. За что кодексом предусмотрен штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

За нарушение ПДД пешеходами установлена ответственность по ст. 12.29 КоАП РФ - нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, что влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом и уважительно относится к пешим участникам движения. В свою очередь, пешеходам необходимо самим позаботиться о собственной безопасности – не вступать на переход, не убедившись, что водитель видит и пропускает.