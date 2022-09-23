Региональная Госавтоинспекция провела профилактический рейд «Пешеходный переход»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках рабочей поездки в Самарскую область члены делегации из Республики Беларусь также знакомятся с работой крупнейших медицинских учреждений региона.
 В Самарской области продолжается Первая российско-белорусская научно-практическая конференция
Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут в Сочи со 2 по 9 октября 2022 года.
Дмитрий Чернышенко: Более 850 спортсменов планируют принять участие в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
В Самарской области статус федерального моногорода имеют городские округа Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск.
Инвесторы моногородов Самарской области могут рассчитывать на поддержку
В Самаре стартует традиционный баскетбольный турнир «Кубок Приматова»
В Самаре стартует традиционный баскетбольный турнир «Кубок Приматова»
Тольятти примет VII Спартакиаду пенсионеров России
Тольятти примет VII Спартакиаду пенсионеров России
Голосуйте за учителя из Самарской области!
Голосуйте за учителя из Самарской области!
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.83
-1.04
EUR 58.94
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Региональная Госавтоинспекция провела профилактический рейд «Пешеходный переход»

23 сентября 2022 11:41
139
Региональная Госавтоинспекция провела профилактический рейд «Пешеходный переход»

Сотрудники ГИБДД по всей области проводят рейды и привлекают к ответственности преступающих закон участников дорожного движения.

К сожалению, игнорирование Правил дорожного движения, невнимательность и спешка становятся нормой поведения для многих участников дорожного движения и, как следствие, причинами дорожно – транспортных происшествий.

Профилактика ДТП с участием пешеходов находится на особом контроле Госавтоинспекции и проводится регулярно. 

Чтобы напомнить участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов, по всей области проходят целенаправленные рейды с привлечением максимального количества экипажей дорожно-патрульных служб. 

Очередной профилактический рейд прошел сегодня в областной столице. Личное участие в нем принял руководитель региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов. 

«С наступлением осени возрастает число наездов на пешеходов. Госавтоинспекция региона убедительно просит пеших участников движения, прежде чем вступать на переход, следует убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Это элементарная норма безопасности! Осенью пешеходы должны быть еще более осторожны! Желательно носить одежду светлых тонов, чтобы не сливаться с темным полотном дороги, и конечно же использовать на одежде световозвращающие элементы» - отметил Юрий Некрасов. 

Сотрудники Госавтоинспекции во время проведения рейда напоминали как водителям, так и пешим участникам о соблюдении норм дорожной безопасности, при этом используя сигнальные громкоговорящие устройства патрульных автомобилей.

Руководитель областной ГИБДД Юрий Некрасов также провел инструктаж с инспекторами ДПС. Водители, нарушившие ПДД и не предоставившие преимущества в движении пешеходам, были привлечены к административной ответственности согласно  ст. 12.18 КоАП РФ. За что кодексом предусмотрен штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей. 

        За нарушение ПДД пешеходами установлена ответственность по ст. 12.29 КоАП РФ - нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, что влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом и уважительно относится к пешим участникам движения. В свою очередь, пешеходам необходимо самим позаботиться о собственной безопасности – не вступать на переход, не убедившись, что водитель видит и пропускает. 

 

 

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
23 сентября 2022, 12:35
В Самарском регионе в выходные пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Общество
135
Организованные перевозки групп детей на особом контроле ГИБД
23 сентября 2022, 10:46
Организованные перевозки групп детей на особом контроле ГИБДД
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в педагогической конференции  с руководителями муниципальных культурно-досуговых... Общество
159
В Самаре провели родительское собрание о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
20 сентября 2022, 12:51
В Самаре провели родительское собрание о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Ребёнок учится «законам дороги», беря пример с родителей, и других взрослых. Общество
455
В центре внимания
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
23 сентября 2022  13:49
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
81
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
23 сентября 2022  12:08
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
155
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
23 сентября 2022  11:48
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
139
Новый мурал появился в Самаре
22 сентября 2022  12:36
Новый мурал появился в Самаре
552
Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.
21 сентября 2022  22:44
Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1» с Байконура
626
Весь список