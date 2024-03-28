разрушенный бензобак, люди с травмами: в Тольятти проведены учения по действиям при ДТП

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В Тольятти состоялось тактико-специальное учение по организации аварийно-спасательных работ при ДТП, в котором приняли участие сотрудники 39 и 157 пожарно-спасательных частей (ПСЧ) 31 пожарно-спасательного отряда.

Учение проводилось в целях отработки вопросов взаимодействия подразделений Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона с аварийно-спасательными службами и другими силами звена РСЧС в ходе проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях.

По тактическому замыслу учения на одном из участков автодороги в г. Тольятти произошел наезд на препятствие легкового автомобиля. В результате столкновения в машине оказались заблокированными люди с травмами различной степени тяжести.

Также в результате удара произошло разрушение бензобака с последующим розливом и возгоранием ГСМ.

Перед подразделениями стояла задача грамотно и быстро провести аварийно-спасательные работы в условиях максимально приближенных к реальным: сначала ликвидировать возгорание, а затем при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента получить доступ к пострадавшим, оказать им необходимую первую помощь, подготовить и извлечь их из поврежденного транспортного средства при помощи спинальных щитов, вынести из опасной зоны и передать их прибывшим на место работникам скорой медицинской помощи.

Со всеми поставленными задачами личный состав 39 и 157 ПСЧ справились в полном объеме: пожар был оперативно ликвидирован, а пострадавшие люди спасены. Действия личного состава были оценены руководством 31 пожарно-спасательного отряда, как грамотные, согласованные, четко и хорошо спланированные, что еще раз подтвердило высокую степень готовности сил и средств пожарно-спасательных подразделений г. Тольятти к реагированию на ДТП.