Расплачиваться в магазинах улыбкой готовы пока только 7% самарцев

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из города.

80% самарцев не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии. Оплачивать покупки «лицом» хотели бы всего 7%. Тех, кто уже расплачивается на кассах, улыбнувшись в камеру, пока менее 1%.



Большинство населения пока не доверяет системе оплаты покупок по биометрии и все же чуть больше тех, кто готов к этому, — среди горожан до 34 лет (7%). Уровень доверия к биометрической системе оплаты чуть возрастает с увеличением уровня доходов опрошенных.



Время проведения: 27—28 мая 2024 года