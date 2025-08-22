Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году

60

По областной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области» ведется расчистка комплекса озёр Старицы Дубовый Ерик от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. Работы ведутся в границах акватории для того, чтобы улучшить состояние водного объекта. Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га. Работы планируется завершить осенью 2025 года.

Система озёр образовалась когда-то водами старого русла реки Самара, и по мере развития жилого микрорайона акватория испытывала большую антропогенную нагрузку: иссякли родники, озёра постепенно начали заболачиваться. Благодаря расчистке предотвращается их истощение и деградация.

«В министерство поступали многочисленные обращения жителей о гибели озер, совместно с городом было принято решение о проведении расчистки. Была разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. В 2024 году министерство заключило двухлетний контракт на проведение работ, чтобы улучшить состояние комплекса озёр», – прокомментировал врио замминистра природных ресурсов и экологии Самарской области Максим Шаго.

В настоящее время идет расчистка донных грунтов озёр с помощью экскаватора-амфибии. Ил погружается на несамоходную баржу, которая с помощью отдельной лодки буксируется к площадкам разгрузки и в дальнейшем вывозится на площадку складирования. Работы ведутся с лета прошлого года.

«Из тонкостей – это, безусловно, подбор правильной техники, чтобы обеспечить своевременную выработку грунта. Это опять же отслеживание глубины выработки и ее фиксации, для того чтобы в дальнейшем подтвердить все объемы работ. Глубина варьируется на разных участках от 1,5 до 6 метров, потому что общая протяженность озер составляет более 3 км, а общая площадь разработки порядка 160 тысяч квадратных метров», – прокомментировал технический директор компании-подрядчика Ярослав Лебедев.

Для обеспечения расчистки водного объекта на прилегающих к нему участках устроены три технологические площадки с технологическими проездами для работы механизированной техники. После завершения работ по расчистке акватории будет осуществлен демонтаж временных сооружений, технологических площадок и проездов с последующей рекультивацией нарушенных земель.

«В тесной работе с заказчиком – региональным министерством природных ресурсов – добиваемся результата на благо жителей. Идем с опережением графика, и планируем завершить работы осенью этого года», – добавил Лебедев.

Жители района уже сейчас видят качественные изменения от расчистки Ерика. На берегах озёр можно встретить не только отдыхающих, но и представителей местной фауны.

«Ребенок очень любит гулять здесь. Часто видим бобров, выдры плавают, цапли и утки. Раньше было очень заболочено, стоял запах. Сейчас, конечно, этого нет. Стало чище», – поделилась впечатлением жительница Самары Марина Фокина.

За последние 5 лет министерством выполнены работы по расчистке более 12 км русел рек в регионе. По национальному проекту «Экологическое благополучие» продолжается расчистка реки Сызранка – более 33 га на 1,8 км. В этом году ведется проектирование расчистки ещё 4 объектов: русла реки Крымза в Сызрани, пруда Школьный в Шигонском районе, озера Приказное в Нефтегорском районе, пруда Барский в Шигонах. Работы будут выполнены в ближайшие 3 года за счет средств областного и федерального бюджетов.



Фото предоставлены Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области