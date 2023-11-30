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Работодатели в Самаре хотят, чтобы сотрудники сообщали об увольнении за месяц, а не за 2 недели

30 ноября 2023 10:35
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Работодатели в Самаре хотят, чтобы сотрудники сообщали об увольнении за месяц, а не за 2 недели

Уведомления об увольнении за 2 недели, положенные по закону, в настоящее время для работодателей недостаточно. Большинству компаний нужно не менее месяца, чтобы принять дела и найти замену сотруднику, покидающему компанию. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Наниматели против быстрых увольнений: 76% работодателей в Самаре хотят узнать о решении сотрудника покинуть компанию заранее, а не в момент подачи им заявления по собственному желанию. В подавляющем большинстве случаев назывался срок от месяца.

Ситуация вполне объяснимая в условиях кадрового голода: 81% работодателей испытывают дефицит персонала. Самые сложные в подборе позиции на рынке труда сегодня — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие, инженеры.

Работодатели также высказывали свои пожелания по поводу увольнений руководящего состава: чтобы найти замену таким сотрудникам, нужно от 1,5 месяцев и более.

Время проведения: 1—28 ноября 2023 года.

Теги: Опрос

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