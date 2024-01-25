работодатели стали вдвое чаще приглашать студентов на стажировки

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В честь Дня студента аналитики Авито Работы изучили рынок труда и составили топ регионов, в которых специалисты-студенты востребованы сильнее всего. В целом по России в январе 2024 года число вакансий для обучающихся увеличилось в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, а количество стажировок для студентов выросло в 2 раза год к году.

«Расширение границ найма — одна из ключевых тенденций рынка труда. Дефицит кадров в стране способствовал созданию тренда на обучение сотрудников без опыта прямо на рабочем месте, с учетом потребностей и особенностей компании-работодателя. На основе аналитики можно сделать вывод о том, в каких городах организации охотнее всего нанимают юных специалистов без опыта и предлагают им различные стажировки», — комментирует Дмитрий Пучков, директор по развитию Авито Работы.

Лидером с точки зрения прироста числа рабочих мест для студентов стал Краснодар. В январе 2024 года число вакансий для студентов здесь выросло в 3,1 раза при сравнении с аналогичным месяцем 2023, а стажировки местные работодатели стали предлагать в 3,4 раза чаще, чем в январе прошлого года.

Рейтинг городов по спросу работодателей на студентов

Город Прирост числа вакансий для студентов, %, январь 2023/январь 2024 Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, январь 2024 Краснодар 212% 54 296 Набережные Челны 203% 61 576 Воронеж 198% 60 662 Челябинск 197% 56 216 Сочи 193% 53 285 Астрахань 191% 71 837

Стоит отметить, что по стране самыми востребованными стажерами января 2024 года стали инженеры (спрос вырос в 3,7 раза), повара (в 3,1 раза), офис-менеджеры (в 3,1 раза), кредитные специалисты (в 2,4 раза) и помощники руководителя (в 2,3 раза).

Рейтинг городов по росту числа стажировок для студентов