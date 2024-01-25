работодатели стали вдвое чаще приглашать студентов на стажировки

В честь Дня студента аналитики Авито Работы изучили рынок труда и составили топ регионов, в которых специалисты-студенты востребованы сильнее всего. В целом по России в январе 2024 года число вакансий для обучающихся увеличилось в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, а количество стажировок для студентов выросло в 2 раза год к году.
«Расширение границ найма — одна из ключевых тенденций рынка труда. Дефицит кадров в стране способствовал созданию тренда на обучение сотрудников без опыта прямо на рабочем месте, с учетом потребностей и особенностей компании-работодателя. На основе аналитики можно сделать вывод о том, в каких городах организации охотнее всего нанимают юных специалистов без опыта и предлагают им различные стажировки», — комментирует Дмитрий Пучков, директор по развитию Авито Работы.
Лидером с точки зрения прироста числа рабочих мест для студентов стал Краснодар. В январе 2024 года число вакансий для студентов здесь выросло в 3,1 раза при сравнении с аналогичным месяцем 2023, а стажировки местные работодатели стали предлагать в 3,4 раза чаще, чем в январе прошлого года.
|
Рейтинг городов по спросу работодателей на студентов
|
|
Город
|
Прирост числа вакансий для студентов, %, январь 2023/январь 2024
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, январь 2024
|
Краснодар
|
212%
|
54 296
|
Набережные Челны
|
203%
|
61 576
|
Воронеж
|
198%
|
60 662
|
Челябинск
|
197%
|
56 216
|
Сочи
|
193%
|
53 285
|
Астрахань
|
191%
|
71 837
Стоит отметить, что по стране самыми востребованными стажерами января 2024 года стали инженеры (спрос вырос в 3,7 раза), повара (в 3,1 раза), офис-менеджеры (в 3,1 раза), кредитные специалисты (в 2,4 раза) и помощники руководителя (в 2,3 раза).
|
Рейтинг городов по росту числа стажировок для студентов
|
|
Город
|
Прирост числа стажировок для студентов, %, январь 2023/январь 2024
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, январь 2024
|
Краснодар
|
237%
|
38 932
|
Челябинск
|
155%
|
50 821
|
Новосибирск
|
143%
|
49 035
|
Самара
|
120%
|
39 070
|
Санкт-Петербург
|
110%
|
51 296
|
Уфа
|
95%
|
44 141