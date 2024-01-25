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Работодатели стали вдвое чаще приглашать студентов на стажировки

25 января 2024 12:59
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работодатели стали вдвое чаще приглашать студентов на стажировки

В честь Дня студента аналитики Авито Работы изучили рынок труда и составили топ регионов, в которых специалисты-студенты востребованы сильнее всего. В целом по России в январе 2024 года число вакансий для обучающихся увеличилось в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, а количество стажировок для студентов выросло в 2 раза год к году.

«Расширение границ найма — одна из ключевых тенденций рынка труда. Дефицит кадров в стране способствовал созданию тренда на обучение сотрудников без опыта прямо на рабочем месте, с учетом потребностей и особенностей компании-работодателя. На основе аналитики можно сделать вывод о том, в каких городах организации охотнее всего нанимают юных специалистов без опыта и предлагают им различные стажировки», — комментирует Дмитрий Пучков, директор по развитию Авито Работы.

Лидером с точки зрения прироста числа рабочих мест для студентов стал Краснодар. В январе 2024 года число вакансий для студентов здесь выросло в 3,1 раза при сравнении с аналогичным месяцем 2023, а стажировки местные работодатели стали предлагать в 3,4 раза чаще, чем в январе прошлого года.

Рейтинг городов по спросу работодателей на студентов

 

 

Город

Прирост числа вакансий для студентов, %, январь 2023/январь 2024

Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, январь 2024

Краснодар

212%

54 296

Набережные Челны

203%

61 576

Воронеж

198%

60 662

Челябинск

197%

56 216

Сочи

193%

53 285

Астрахань

191%

71 837

 

Стоит отметить, что по стране самыми востребованными стажерами января 2024 года стали инженеры (спрос вырос в 3,7 раза), повара (в 3,1 раза), офис-менеджеры (в 3,1 раза), кредитные специалисты (в 2,4 раза) и помощники руководителя (в 2,3 раза).

Рейтинг городов по росту числа стажировок для студентов

 

 

Город

Прирост числа стажировок для студентов, %, январь 2023/январь 2024

Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, январь 2024

Краснодар

237%

38 932

Челябинск

155%

50 821

Новосибирск

143%

49 035

Самара

120%

39 070

Санкт-Петербург

110%

51 296

Уфа

95%

44 141
Теги: Опрос

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