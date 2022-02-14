Работодатели хотят от сотрудников любви к людям

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Ко Дню всех влюбленных Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более миллиона вакансий, открытых в России с начала 2022 года, и выяснила как часто и какой именно любви работодатели требуют от соискателей.

За январь-февраль 2022 года на hh.ru было открыто 16 тысяч вакансий, содержащих такое требование как любовь к чему-либо – это 1,2% от общего числа предложений о работе. Чаще всего «вакансии с любовью» встречаются в сферах «Продажи» (40% от всех предложений, где фигурирует фраза «любовь к»), «Начало карьеры, студенты» (21%) и «Наука, образование» (14%), реже всего – в сферах «Добыча сырья» и «Госслужба, НКО» (буквально единичные случаи).

Среди регионов наибольшая доля «любвеобильных» работодателей приходится на Москву (31% от всех вакансий «с любовью» и 2% от всех вакансий в городе), Санкт-Петербург (13% и 2% соответственно), Московскую область (7% и 1%), Краснодарский край (5% и 1%), а также на Свердловскую область, Республику Татарстан и Новосибирскую область (по 3% и 1% соответственно). Самарская область вошла в топ-10 регионов.

Самое распространенное пожелание в таких вакансиях – это любовь к людям (19%), причем чаще всего такое требование выдвигают к представителям сферы продаж (49%), административному персоналу (12%) и работникам индустрии гостеприимства (12%).

На втором месте – любовь к детям, такое пожелание есть в 17% вакансий «с любовью». Как правило, это работа в сфере «Наука, образование» (69%) и «Спорт, красота» (12%).

Замыкает тройку самых распространенных требований о любви в вакансиях любовь к делу, профессии и работе как таковой – 11%. Обычно встретить такую формулировку можно в сферах «Продажи» (31%) и «Медицина, фармацевтика» (15%).

Также в вакансиях довольно распространены такие запросы, как любовь к животным (7%). Интересно, что упоминание любви к котам, кошкам и котикам встречается в два раза реже, чем к собакам. Любопытно, что в 38 вакансиях, открытых с начала года, фигурирует любовь к себе, в 32 вакансиях – любовь к деньгам, в 34 – к музыке, в 30 – к жизни, в 25 – к путешествиям (например, в вакансии для няни).

Фото: pixabay.com