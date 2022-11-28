Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills

191

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, достаточно ли, по мнению респондентов Самарской области, у них профессиональных знаний и навыков, насколько развиты soft-skills, а также планируют ли респонденты пройти какое-либо обучение до конца года.

В целом 70% работников Самарской области заявили, что им достаточно профессиональных знаний и навыков. С повышением возраста респондента эта доля увеличивалась с 64% у соискателей 18–24 до 83% у соискателей старше 55 лет.

Половине среди тех, кто недоволен уровнем своих знаний, не хватает навыков владения английским языком, каждый третий проседает в знании 1С: Предприятие 8. Также в топ-5 входят: 29% - ведение переговоров, 28% - AutoCAD, 27% - управление персоналом, 27% - знание CRM.

59% респондентов региона знают, чем отличаются soft и hard skills. В среднем работники Самарской области оценивают свои soft skills на 4,1. Аналогичную оценку своим «софт скиллз» поставили респонденты из Москвы. Данный показатель выше, чем средняя оценка по России, которая составила 4 балла. Самая высокая оценка среди представителей высшего менеджмента (4,3), низкая - у начинающих специалистов/студентов.

52% опрошенных отметили, что планируют до конца года пройти какое-либо обучение. Часть из них будут это делать за свой счет, каждый десятый – за счет работодателя, 7% - за счет государства. Респонденты поделились, чему будут учиться: в основном это повышение квалификации, программирование, управление персоналом/производством, изучение английского языка, менеджмент, финансы и бухгалтерский учет.