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Работать в одной компании со второй половиной хотел бы лишь 1 из 3 самарцев

7 февраля 2024 10:01
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Работать в одной компании со второй половиной хотел бы лишь 1 из 3 самарцев

Самарцы не хотят работать с родственниками. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Перспективу работать в одной компании с другом или подругой назвали привлекательной 7 из 10 самарцев. Работать на одной территории со второй половиной хотел бы лишь 1 из 3. С отцом — 31% опрошенных. Меньше всего горожанам нравится идея работать в одной компании с матерью: о таком мечтает лишь 1 из 5.

Готовы работать в подчинении у друга 47%, у отца — 31%, у матери — 25%. Меньше всего хотят подчиняться вторым половинам: на такое согласились бы лишь 10%.

Руководить родными и приятелями в рамках трудовых отношений, по мнению респондентов, тоже так себе идея. Друга в подчиненные взяли бы 53% респондентов, мать — 32%, отца — 26%, вторую половину — 25%.

Мужчины относятся к совместной работе с друзьями, отцом и вторыми половинами лояльнее женщин, причем подобное отношение распространяется как на работу вместе на одной ступени служебной иерархии, так и на разных. Женщины же чаще готовы работать со своими материями, руководить ими или подчиняться им.

Время проведения: 19 января — 5 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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