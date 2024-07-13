Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с 2 и более детьми

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Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

Выплату смогут получать граждане России:

- постоянно проживающие на территории страны;

- являющиеся налоговыми резидентами, притом что с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году;

- чей среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.

Речь идет не только о родителях, но и об усыновителях, опекунах и попечителях с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом у них не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Размер выплаты будет представлять собой разницу между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов.

Это означает, что семья сможет вернуть себе по итогам года разницу между 13% и 6% налога. Министерство финансов сравнивало этот вид поддержки с кешбэком или выплатой 13-й зарплаты.

Заявление о назначении выплаты можно будет подать в территориальный орган Соцфонда с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ.

Ее будут перечислять на счет заявителя, открытый в российском банке. При этом плата за услуги по операциям со средствами, направленными на выплату, взиматься не будет.

Закон вступит в силу с 1 января 2026-го. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.

Фото: pxhere.com