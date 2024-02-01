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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд", следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

Согласно указу, награду вручают:

- за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление экономического и оборонного потенциала страны;

- за высокопроизводительный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях, способствующих повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также различных видов продукции;

- за большие заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития страны и эффективное решение социально значимых задач.

Как сообщает РБК, этот орден могут выдавать, как правило, при условии, что у гражданина уже есть другие госнаграды, отмечается в указе. Награда будет считаться шестой по старшинству среди российских орденов: до нее идут ордена Андрея Первозванного, святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством», святой великомученицы Екатерины и Гагарина. При ношении новый знак отличия следует размещать на левой стороне груди вслед за орденом Гагарина.

Фото: pravo.gov.ru