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Этот орден могут выдавать, как правило, при условии, что у гражданина уже есть другие госнаграды, отмечается в указе.
Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд"
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Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд"

1 февраля 2024 18:32
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Этот орден могут выдавать, как правило, при условии, что у гражданина уже есть другие госнаграды, отмечается в указе.

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд", следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

Согласно указу, награду вручают:

- за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление экономического и оборонного потенциала страны;

- за высокопроизводительный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях, способствующих повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также различных видов продукции;

- за большие заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития страны и эффективное решение социально значимых задач.

Как сообщает РБК, этот орден могут выдавать, как правило, при условии, что у гражданина уже есть другие госнаграды, отмечается в указе. Награда будет считаться шестой по старшинству среди российских орденов: до нее идут ордена Андрея Первозванного, святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством», святой великомученицы Екатерины и Гагарина. При ношении новый знак отличия следует размещать на левой стороне груди вслед за орденом Гагарина.

 

Фото: pravo.gov.ru

Теги: Путин Россия

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