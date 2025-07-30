Путешествия, хобби, диван — чем занялись бы самарцы, при возможности не работать

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob уже 25 лет помогает работодателям и соискателям найти друг друга и 20 лет проводит опросы общественного мнения. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения.



20% самарцев заявили, что при отсутствии необходимости работать они бы в первую очередь отправились путешествовать. 16% респондентов уделили бы больше внимания своим хобби, а 7% предпочли бы просто отдыхать. Столько же опрошенных (по 7%) занялись бы домашним хозяйством, благотворительностью или спортом. 6% выбрали бы саморазвитие, а по 5% — воспитание детей или внуков, получение образования. 4% респондентов отправились бы на дачу, 3% посвятили бы время чтению. Живопись, ремонт и другие любимые занятия привлекли бы по 2%. По 1% выбрали бы сочинительство, музыку, изучение иностранных языков и/или заботу о здоровье. Среди прочих вариантов упоминались блогерство, инвестиции, астрология, разведение животных и преподавание (11%).



12% горожан признались, что не мыслят себя без работы: «Все равно работал бы — с моими знаниями не работать глупо»; «Нашел бы подработку, не могу сидеть без дела». Еще 6% открыли бы свое дело.



Женщины чаще мужчин хотели бы заниматься воспитанием детей, домашним хозяйством, благотворительностью, чтением и хобби. Мужчины же чаще выбирали пассивный отдых, спорт, саморазвитие и открытие бизнеса. Кроме того, среди представителей сильного пола больше тех, кто не представляет жизни без работы.



Время проведения: 13—22 июля 2025 года

