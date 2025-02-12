Психолог  рассказала о пользе телесно-двигательной терапии для снижения тревожности

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Психолог Алиса Решетникова рассказала о пользе телесно-двигательной терапии для снижения тревожности и улучшения эмоционального состояния, пишут "Известия".

В беседе с агентством RuNews24.Ru специалист отметила, что телесно-двигательная терапия — это способ работы с психикой через осознанное движение и телесные ощущения.

«Во время танца мы можем прожить застрявшие эмоции: гнев, обиду, страдания. Это помогает найти безопасный выход для наших переживаний», — объяснила психолог.

По ее словам, через движение можно научиться принимать себя и свою неуверенность. Это позволяет нам переписать сценарии своего поведения и почувствовать себя свободно.

Решетникова отметила важность заботы о собственном теле. Результатами станут снижение уровня тревожности, улучшение эмоционального состояния и налаживание отношений с окружающими.

Телесно-двигательная терапия помогает бороться с паническими атаками, расстройством пищевого поведения, проблемами в отношениях, хронической усталостью и стрессом.

Фото: freepik.com