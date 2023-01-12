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Против официального выходного дня на старый Новый год каждый второй самарец

12 января 2023 09:36
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Против официального выходного дня на старый Новый год каждый второй самарец

Только каждый третий самарец хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником, каждый второй — против. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Отмечать старый Новый год в этом году собираются 32% самарцев. Это на 2 п.п. больше, чем год назад (дата выпала на пятницу). И судя по комментариям респондентов, чаще всего сегодня речь идет не про обильное застолье, а про домашнее скромное чаепитие. На работе старый Новый год отпразднуют только 8%, большинство также ограничится чаем-кофе со сладостями.

Только каждый третий горожанин (32%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем. Против этого выступают 49%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно: «Только с каникул вышли!»

За дополнительный выходной 13 января чаще выступают опрошенные до 34 лет, хотя праздновать старый Новый год больше свойственно старшему поколению. Те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., выступают за дополнительный выходной чаще горожан с доходом от 80 тыс. руб., хотя последние в этом году чаще планируют отметить Новый год по старому стилю.

Время проведения: 9—11 января 2023 года

Теги: Опрос

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