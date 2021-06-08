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Просветительский интернет-канал ITopus просто и доступно расскажет о цифровой жизни Самарской области

8 июня 2021 14:34
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Канал ITopus рассчитан на самую широкую аудиторию.

Проект цифрового просвещения – интернет-канал ITopus – запущен в Самарской области весной этого года. Цель нового просветительского канала – подробно и понятно рассказать о процессах цифровой трансформации, которые происходят в жизни Самарской области,  о реализации национального проекта «Цифровая экономика», об успешных практиках самарской IT-индустрии. 

Канал ITopus рассчитан на самую широкую аудиторию. Легко, доступно, понятно, а главное с легкой ноткой юмора известный кавээнщик, советник губернатора Самарской области Дмитрий Колчин, шоумен Денис Коршиков и руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин разбираются, как устроен современный digital мир, какую роль в этом играют самарские айтишники и как им удалось вовлечь 20 миллионов человек в сеть управления образованием. 

Мало кто знает, но самарские разработки можно найти на фестивале «Нашествие», шоу «Голос» и «Евровидение». Без них не случилась бы озвучка «Хоббита» и «Звёздных войн». И даже в фитбите экс-президента США Барака Обамы можно увидеть след самарских айтишников. Обо всем этом – в премьерных выпусках на канале ITopus.

Интернет-канал ITopus – это один из проектов цифрового просвещения от проектного офиса цифрового развития Самарской области, который является главным исполнителем программы «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Проектный офис был создан в сентябре 2018 года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и президента Самарского университета, председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера. 

Теги: интернет-канал ITopus Самарская губерния

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