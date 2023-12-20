Прокурор посетил Дом ребенка при ИК-15 УФСИН СО

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Рабочую поездку в Дом ребенка совершил прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков. Его сопровождали начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека Павел Адоевский, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.

Игорь Сядуков и сопровождающие должностные лица совершили обход территории исправительного учреждения, где содержатся осужденные женщины. Затем был поведен прием по личным вопросам. Каждый из обратившихся получил исчерпывающий ответ.

В завершении своего визита прокурор вручили детям новогодние подарки и тепло поздравил ребят с наступающим новым годом, пожелав каждому из них крепкого здоровья, счастья, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области