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Прокурор посетил Дом ребенка при ИК-15 УФСИН СО

20 декабря 2023 16:29
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В завершении своего визита прокурор вручили детям новогодние подарки и тепло поздравил ребят с наступающим новым годом

Рабочую поездку в Дом ребенка совершил прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков. Его сопровождали начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека Павел Адоевский, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.

Игорь Сядуков и сопровождающие должностные лица совершили обход территории исправительного учреждения, где содержатся осужденные женщины. Затем был поведен прием по личным вопросам.  Каждый из обратившихся получил исчерпывающий ответ. 

В завершении своего визита прокурор вручили детям новогодние подарки и тепло поздравил ребят с наступающим новым годом, пожелав каждому из них крепкого здоровья, счастья, сообщает пресс-служба УФСИН СО.  

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

Теги: Самара

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