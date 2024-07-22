Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекают специалистов в Сергиевскую больницу

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В этом году к коллективу Сергиевской центральной районной больницы присоединились 4 участника программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – врач- участковый терапевт, врач-психиатр, врач-инфекционист и заведующий ФАПом. Всего за последние годы в учреждение благодаря кадровым программам трудоустроились 42 специалиста.



В Сергиевской больнице проводится активная работа по привлечению специалистов.

«Успешно реализуются меры социальной поддержки, в том числе в рамках муниципальной программы. Предоставляем специалистам служебное жильё или компенсируем аренду жилья. Семьи с детьми могут рассчитывать на льготные места в детских садах», – отметил главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин.



Опытный врач-инфекционист Владимир Матыцин, после переезда в Сергиевский район, трудоустроился в больницу и стал участником программы «Земский доктор».

«Мне предоставили служебное жилье в Сергиевске. После окончания контракта планирую здесь и дальше», – рассказал врач.

В рамках программы «Земский доктор» специалист получил единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В регионе ежегодно более 1500 специалистов получают различные меры социальной поддержки.

Фото: минздрав СО