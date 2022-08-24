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Программа «ВолгаФеста» на 24 августа в Самаре

24 августа 2022 12:24
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Программа «ВолгаФеста» на 24 августа в Самаре

Главный фестиваль лета продолжается на первой очереди набережной. 

13.00 Детский конкурс рисунков 
СберМаркет предложит детям нарисовать Самару в фирменных цветах бренда и разместит лучшие рисунки на открытках и наружной рекламе. Победителю подарят промокод на 2 000 ₽. Участвуйте в творческом конкурсе — он обещает быть интересным! 
Где: на террасе перед фестивальным клубом 

14.30 Урок финансовой грамотности для детей 10-14 лет 
Педагог: Дарья Душулина 
Научим ребят ставить финансовые цели, узнаем, зачем копить деньги и как это правильно сделать. 
Где: Фестивальный клуб 

16.00 Театр для малышей «Теремок» 
Наши герои под крышей маленького теремка обретут не только дом, но и новых знакомых. А юные зрители поймут, что друзья всегда помогут в беде. 
Где: Фестивальный клуб 

16.00 Диджей сет 
Где: Амфитеатр 

17.00 «Прилив Мягкости» 
Работа творческой лаборатории «Мягкий цех» – создание арт-объекта вместе с художницей Зухрой Салаховой. 
Где: Музейная сцена, площадка Третьяковки в Самаре 

17.00 Мастер-класс «Куколка из лыка» от Музея имени Алабина 
Где: Дом Волгаря 

17.00 Концерт группы FAIENCE KNIFE 
Дрим-поп трио с мощной волжской лирикой. Их первый релиз «Алконост» уже успел стать локальным событием на Spotify, собрав десятки тысяч прослушиваний. 
Где: Амфитеатр 

17.30 Talking circle: «Права ребёнка по Янушу Корчаку» 
паблик-ток с тинейджерами 
Слово детям! Организаторы пригласили участников молодежного лагеря Наш Дом, чтобы обсудить права ребенка: Кто такой Януш Корчак и чем его права ребёнка отличаются от прав из Женевской конвенции? 
Где: Фестивальный клуб
 
17.30 Артист-толк с Зухрой Салаховой от Самарской Третьяковки 
Где: Музейная сцена 

18.00 Концерт Tok Show 
Экс-солист нашумевшей самарской группы «Мама не узнает» Арсений Марушев со своим новым музыкальным проектом. 
Где: Амфитеатр
 
19.00 Мастер-класс по игре на барабанах от музея имени Алабина 
Любой желающий сможет попробовать себя в игре на барабанах, даже если никогда раньше этим не занимался. 
Где: Музейная сцена 

19.00 Современные родители: почему опыт мам и бабушек больше не помогает им воспитывать детей 
Лектор: Елена Акимова, журналист, директор по контенту интернет-издания о детях и родителях «Мел», мама 8-летней дочери.
Где: Фестивальный клуб 

19.30 Главное событие на закате. Сказка о потерянном голосе 
Спектакль, созданный командой самарских авторов на основе сказок, придуманных детьми. 
Где: Амфитеатр 

20.30 «Сказка на ночь» от Международной площадки 
Знакомые с детства сказки погрузят в состояние приятной ностальгии, а возможно, удивят тем, как отличается оригинал сказок от историй, которые мы слышали перед сном. 
Где: Музейная сцена 

21.00 Концерт The Vicious Seeds 
Где: Амфитеатр 

22.00 Импровизационный диалог: Дима Устинов и Андрей Бессонов (Москва) 
Где: Дом Устинова

Ежедневно работают площадки Волгозавр, Музейное царство, Великан Алангасар и звери-станники, Детская археология, Маркет еды и сувениров и другие.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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