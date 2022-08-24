Программа «ВолгаФеста» на 24 августа в Самаре

Главный фестиваль лета продолжается на первой очереди набережной.
13.00 Детский конкурс рисунков
СберМаркет предложит детям нарисовать Самару в фирменных цветах бренда и разместит лучшие рисунки на открытках и наружной рекламе. Победителю подарят промокод на 2 000 ₽. Участвуйте в творческом конкурсе — он обещает быть интересным!
Где: на террасе перед фестивальным клубом
14.30 Урок финансовой грамотности для детей 10-14 лет
Педагог: Дарья Душулина
Научим ребят ставить финансовые цели, узнаем, зачем копить деньги и как это правильно сделать.
Где: Фестивальный клуб
16.00 Театр для малышей «Теремок»
Наши герои под крышей маленького теремка обретут не только дом, но и новых знакомых. А юные зрители поймут, что друзья всегда помогут в беде.
Где: Фестивальный клуб
16.00 Диджей сет
Где: Амфитеатр
17.00 «Прилив Мягкости»
Работа творческой лаборатории «Мягкий цех» – создание арт-объекта вместе с художницей Зухрой Салаховой.
Где: Музейная сцена, площадка Третьяковки в Самаре
17.00 Мастер-класс «Куколка из лыка» от Музея имени Алабина
Где: Дом Волгаря
17.00 Концерт группы FAIENCE KNIFE
Дрим-поп трио с мощной волжской лирикой. Их первый релиз «Алконост» уже успел стать локальным событием на Spotify, собрав десятки тысяч прослушиваний.
Где: Амфитеатр
17.30 Talking circle: «Права ребёнка по Янушу Корчаку»
паблик-ток с тинейджерами
Слово детям! Организаторы пригласили участников молодежного лагеря Наш Дом, чтобы обсудить права ребенка: Кто такой Януш Корчак и чем его права ребёнка отличаются от прав из Женевской конвенции?
Где: Фестивальный клуб
17.30 Артист-толк с Зухрой Салаховой от Самарской Третьяковки
Где: Музейная сцена
18.00 Концерт Tok Show
Экс-солист нашумевшей самарской группы «Мама не узнает» Арсений Марушев со своим новым музыкальным проектом.
Где: Амфитеатр
19.00 Мастер-класс по игре на барабанах от музея имени Алабина
Любой желающий сможет попробовать себя в игре на барабанах, даже если никогда раньше этим не занимался.
Где: Музейная сцена
19.00 Современные родители: почему опыт мам и бабушек больше не помогает им воспитывать детей
Лектор: Елена Акимова, журналист, директор по контенту интернет-издания о детях и родителях «Мел», мама 8-летней дочери.
Где: Фестивальный клуб
19.30 Главное событие на закате. Сказка о потерянном голосе
Спектакль, созданный командой самарских авторов на основе сказок, придуманных детьми.
Где: Амфитеатр
20.30 «Сказка на ночь» от Международной площадки
Знакомые с детства сказки погрузят в состояние приятной ностальгии, а возможно, удивят тем, как отличается оригинал сказок от историй, которые мы слышали перед сном.
Где: Музейная сцена
21.00 Концерт The Vicious Seeds
Где: Амфитеатр
22.00 Импровизационный диалог: Дима Устинов и Андрей Бессонов (Москва)
Где: Дом Устинова
Ежедневно работают площадки Волгозавр, Музейное царство, Великан Алангасар и звери-станники, Детская археология, Маркет еды и сувениров и другие.
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