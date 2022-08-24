Программа «ВолгаФеста» на 24 августа в Самаре

214

Главный фестиваль лета продолжается на первой очереди набережной.

13.00 Детский конкурс рисунков

СберМаркет предложит детям нарисовать Самару в фирменных цветах бренда и разместит лучшие рисунки на открытках и наружной рекламе. Победителю подарят промокод на 2 000 ₽. Участвуйте в творческом конкурсе — он обещает быть интересным!

Где: на террасе перед фестивальным клубом

14.30 Урок финансовой грамотности для детей 10-14 лет

Педагог: Дарья Душулина

Научим ребят ставить финансовые цели, узнаем, зачем копить деньги и как это правильно сделать.

Где: Фестивальный клуб

16.00 Театр для малышей «Теремок»

Наши герои под крышей маленького теремка обретут не только дом, но и новых знакомых. А юные зрители поймут, что друзья всегда помогут в беде.

Где: Фестивальный клуб

16.00 Диджей сет

Где: Амфитеатр

17.00 «Прилив Мягкости»

Работа творческой лаборатории «Мягкий цех» – создание арт-объекта вместе с художницей Зухрой Салаховой.

Где: Музейная сцена, площадка Третьяковки в Самаре

17.00 Мастер-класс «Куколка из лыка» от Музея имени Алабина

Где: Дом Волгаря

17.00 Концерт группы FAIENCE KNIFE

Дрим-поп трио с мощной волжской лирикой. Их первый релиз «Алконост» уже успел стать локальным событием на Spotify, собрав десятки тысяч прослушиваний.

Где: Амфитеатр

17.30 Talking circle: «Права ребёнка по Янушу Корчаку»

паблик-ток с тинейджерами

Слово детям! Организаторы пригласили участников молодежного лагеря Наш Дом, чтобы обсудить права ребенка: Кто такой Януш Корчак и чем его права ребёнка отличаются от прав из Женевской конвенции?

Где: Фестивальный клуб



17.30 Артист-толк с Зухрой Салаховой от Самарской Третьяковки

Где: Музейная сцена

18.00 Концерт Tok Show

Экс-солист нашумевшей самарской группы «Мама не узнает» Арсений Марушев со своим новым музыкальным проектом.

Где: Амфитеатр



19.00 Мастер-класс по игре на барабанах от музея имени Алабина

Любой желающий сможет попробовать себя в игре на барабанах, даже если никогда раньше этим не занимался.

Где: Музейная сцена

19.00 Современные родители: почему опыт мам и бабушек больше не помогает им воспитывать детей

Лектор: Елена Акимова, журналист, директор по контенту интернет-издания о детях и родителях «Мел», мама 8-летней дочери.

Где: Фестивальный клуб

19.30 Главное событие на закате. Сказка о потерянном голосе

Спектакль, созданный командой самарских авторов на основе сказок, придуманных детьми.

Где: Амфитеатр

20.30 «Сказка на ночь» от Международной площадки

Знакомые с детства сказки погрузят в состояние приятной ностальгии, а возможно, удивят тем, как отличается оригинал сказок от историй, которые мы слышали перед сном.

Где: Музейная сцена

21.00 Концерт The Vicious Seeds

Где: Амфитеатр

22.00 Импровизационный диалог: Дима Устинов и Андрей Бессонов (Москва)

Где: Дом Устинова

Ежедневно работают площадки Волгозавр, Музейное царство, Великан Алангасар и звери-станники, Детская археология, Маркет еды и сувениров и другие.

0+