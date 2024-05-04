Профилактические мероприятия в преддверии праздника Пасхи провели самарские инспекторы пожнадзора

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Завтра, 5 мая, весь православный мир отметит самый древний и главный праздник богослужебного года – Святую Пасху.

В преддверии праздничных богослужений сотрудники регионального МЧС России провели комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты храмов и церквей области. В предстоящие выходные на пасхальные службы придет большое количество людей, поэтому важно обеспечить их безопасность в местах совершения богослужений.

В ходе профилактических осмотров инспекторы пожарного надзора проверили пути эвакуации, наличие и работоспособность автоматической системы сигнализации, первичных средств пожаротушения, исправность электропроводки.

Также сотрудники МЧС России провели инструктажи с настоятелями и служителями храмов по применению правил противопожарного режима, рассказали о порядке действий в случае возникновения возгораний, правилах применения огнетушителей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гостям и жителям региона правила безопасности при посещении церквей и храмов: