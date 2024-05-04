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Профилактические мероприятия в преддверии праздника Пасхи провели самарские инспекторы пожнадзора

4 мая 2024 13:21
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Профилактические мероприятия в преддверии праздника Пасхи провели самарские инспекторы пожнадзора

Завтра, 5 мая, весь православный мир отметит самый древний и главный праздник богослужебного года – Святую Пасху.

В преддверии праздничных богослужений сотрудники регионального МЧС России провели комплекс мероприятий,       направленных на повышение уровня противопожарной защиты храмов и церквей области. В предстоящие выходные на пасхальные службы придет большое количество людей, поэтому  важно обеспечить их безопасность в местах совершения богослужений.

В ходе профилактических осмотров инспекторы пожарного надзора проверили пути эвакуации, наличие и работоспособность автоматической системы сигнализации, первичных средств пожаротушения, исправность электропроводки.

Также сотрудники МЧС России провели инструктажи с настоятелями и служителями храмов по применению правил противопожарного режима, рассказали о порядке действий в случае возникновения возгораний, правилах применения огнетушителей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гостям и жителям региона правила безопасности при посещении церквей и храмов:

  • - будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;
  • - под свечой держите кусок картона, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы не уронили горящую свечу на одежду;
  • - подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;
  • - следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой;
  • - старайтесь соблюдать расстояние от других прихожан;
  • - в случае загорания одежды быстро скиньте её, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;
  • - изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;
  • - в случае срабатывания пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре немедленно покиньте молельный зал, не создавая паники и давки.
Теги: МЧС

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