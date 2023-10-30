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29 октября свой профессиональный праздник отметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Этой службе исполнился 71 год. Созданная в 1952 году, на сегодняшний день она является профессионально подготовленной структурой, способной эффективно решать широкий спектр задач, таких как надежная защита важных для экономики и безопасности государства объектов, обеспечение их антитеррористической защищенности и противокриминальной устойчивости, а также организация централизованной охраны объектов и имущества юридических и физических лиц.

Сегодня подразделения вневедомственной охраны Росгвардии осуществляют свою деятельность в форме федеральных государственных казенных учреждений, что позволяет им заключать договоры на охрану объектов и квартир граждан и полноценно участвовать в гражданско-правовых отношениях с собственниками охраняемого имущества. В Самарской области под надежной охраной подразделений Росгвардии находятся почти 7,5 тысяч объектов (школ, детских садов, мест с массовым пребыванием людей), свыше 14 тысяч мест хранения имущества граждан (квартир, гаражей и т.п.), более 100 единиц автотранспорта. В федеральный бюджет с начала года перечислено более 283 миллионов рублей.

Группы задержания вневедомственной охраны несут службу в системе единой дислокации и точно так же, как сотрудники полиции, реагируют на преступления и происшествия. Ежесуточно на маршруты патрулирования в Самарской области выходят около 130 экипажей Росгвардии. С начала года по подозрению в совершении правонарушений они доставили в полицию более 2 тысяч человек, в отношении которых составлено почти 600 административных протоколов и возбуждено свыше 500 уголовных дел. На маршрутах патрулирования задержано 117 лиц, находившихся в розыске, в том числе федеральном.