Проект "Главная тема" с Губернатором Дмитрием Азаровым выйдет в эфир 11 апреля

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Прямой эфир с Губернатором Самарской области состоится 11 апреля 2023 г. в 19:00, пишет ГТРК Самара.

В центре внимания:

▪️Технологический суверенитет страны - какая роль отводится в его формировании Самарской области? Итоги Госсовета и что осталось за кадром на встрече Президента и Губернатора.

▪️От материальной поддержки до отпусков. Как в Самарской области помогают семьям военнослужащих и героям, что сейчас на передовой?

▪️Вспоминаем подвиг отцов и прадедов. Губерния готовится встретить 78-годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

«Главная тема» выйдет в прямой эфир 11 апреля в 19:00:

▪️ на каналах «Россия 24» и «Самара 24»,

▪️ на сайте tvsamara.ru, в группе в VK и RuTube-канале,

▪️ на ресурсах Правительства Самарской области.

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