Проект "Главная тема" с Губернатором Дмитрием Азаровым выйдет в эфир 11 апреля

Прямой эфир с Губернатором Самарской области состоится 11 апреля 2023 г. в 19:00, пишет ГТРК Самара.
В центре внимания:
▪️Технологический суверенитет страны - какая роль отводится в его формировании Самарской области? Итоги Госсовета и что осталось за кадром на встрече Президента и Губернатора.
▪️От материальной поддержки до отпусков. Как в Самарской области помогают семьям военнослужащих и героям, что сейчас на передовой?
▪️Вспоминаем подвиг отцов и прадедов. Губерния готовится встретить 78-годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
«Главная тема» выйдет в прямой эфир 11 апреля в 19:00:
▪️ на каналах «Россия 24» и «Самара 24»,
▪️ на сайте tvsamara.ru, в группе в VK и RuTube-канале,
▪️ на ресурсах Правительства Самарской области.
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